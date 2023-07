Từ chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa dông

TP - Sáng 7/7, Cục Hàng không (Bộ GTVT) đã chủ trì họp khẩn với các đơn vị liên quan trong toàn ngành để “siết” lại công tác đảm bảo an toàn khai thác hàng không sau khi liên tiếp xảy ra những vụ việc uy hiếp an toàn bay. Điển hình là việc 2 máy bay gần “cắt mặt” nhau tại sân bay Nội Bài (Hà Nội); mặt đường băng sân bay Vinh (Nghệ An) bị vỡ; máy bay thủng lốp do cán phải đinh…