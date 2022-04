TT-Huế: Lũ trái mùa bủa vây, bộ đội ra sức cứu lúa giúp dân

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ ngày 1 đến 3/4 trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 1 - 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động. Nhiều giờ qua, một số nơi tại TT-Huế đã có lượng mưa từ 300-430mm như Tà Lương (huyện A Lưới), Khe Tre (huyện Nam Đông). Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, thông báo cho người dân chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị…