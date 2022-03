Lo mưa lũ nguy hiểm, Huế dời thời gian lễ hội tâm linh nổi tiếng

TPO - Theo dự báo thời tiết, thời điểm xảy ra mưa lớn có thể gây lũ lụt lớn trùng với thời gian dự kiến tổ chức lễ hội truyền thống điện Huệ Nam (điện Hòn Chén, TP Huế), đơn vị chức năng quyết định lùi thời gian tổ chức lễ hội này.

Sáng 30/3, đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống điện Huệ Nam cho biết, do điều kiện thời tiết trong các ngày 2 và 3/4 không thuận lợi cho lễ hội diễn ra cả trên sông Hương và trên bộ, nên hoạt động văn hóa, tâm linh này sẽ dời sang ngày khác.

Cụ thể, lễ hội điện Huệ Nam sẽ dời sang hai ngày 4 và 5/4, thay vì các ngày 2 và 3/4 như kế hoạch ban đầu. Mặc dù dời thời gian tổ chức, nội dung và quy mô chương trình lễ hội vẫn không thay đổi.

Trước đó, lễ hội điện Huệ Nam được dự kiến diễn ra trong hai ngày 2 và 3/4 (nhằm ngày 2 và 3/3 tháng 3 Nhâm Dần), do Trung tâm Festival Huế phối hợp cơ quan chức năng địa phương tổ chức.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1 đến 3/4, trên đất liền tỉnh này sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm mùng 1 đến 2/4.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động, khả năng xuất hiện một đợt lũ trái mùa.

Tình hình thời tiết được dự báo diễn biến xấu vào đầu tháng 4 tại TT-Huế có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội điện Huệ Nam; trong khi, hoạt động văn hóa tâm linh này diễn ra gắn với yếu tố sông nước, thường thu hút hàng nghìn khách hành hương tham gia.

Theo kế hoạch, lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ diễn ra tại Thánh đường 352 Chi Lăng (phường Gia Hội) và điện Huệ Nam (xã Hương Thọ, TP Huế).

Nét đặc sắc nhất của lễ hội là hoạt động rước Thánh Mẫu bằng thuyền trên sông Hương.

Chương trình có sự tham gia của hàng chục chiếc thuyền rồng được đóng thành chiếc bằng (thuyền đôi) và châu án (thuyền đơn) bên trong đặt long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, tàn, cờ, quạt. Ngoài ra còn có đội hầu bóng, những người phục dịch và hàng ngàn khách hành hương đi theo.

Trung tâm Festival Huế sẽ phối hợp với Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam tổ chức lễ rước Thánh bằng đường bộ nhằm tái hiện, xây dựng một carnival dân gian độc đáo, có quy mô lớn, phô diễn nét độc đáo của những trang phục cổ xưa đầy màu sắc, kết hợp với các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của tín ngưỡng Thờ Mẫu - một tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tôn thờ các nữ thần và đề cao vai trò của người phụ nữ…

Lễ Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được cử hành định kỳ vào tháng 3 và tháng 7 hàng năm, tại Huế. Đây cũng được xem là một Festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô.