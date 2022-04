TT-Huế phát lệnh khẩn xả nước hồ thủy điện do mưa lớn, nguy cơ lũ trái mùa

TPO - Từ 15h chiều 1/4, thủy điện Hương Điền tại TT-Huế thực hiện xả nước điều tiết về sông Bồ theo lệnh khẩn của tỉnh, nhằm đề phòng mưa lớn, lũ trái mùa gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng cho vùng hạ du.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, do mưa lớn có khả năng gây nguy cơ xuất hiện một đợt lũ lụt trên sông Bồ, đơn vị đã có công văn khẩn yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền xả nước hồ chứa Hương Điền điều tiết về hạ du bắt đầu từ 15h chiều nay, 1/4.

Cụ thể, đơn vị quản lý hồ thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500 - 1.000 m3/giây; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy thuộc vào tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trong 12 giờ qua, lượng mưa đo được tại các trạm thuộc lưu vực hồ Hương Điền lên đến mức từ 200 - 250 mm; lưu lượng nước về hồ có thời điểm lên đến 2.000 m3/giây.

Lúc 11h ngày 1/4, mực nước ở hồ Hương Điền đạt ở cao trình +56,23m; mực nước trên sông Bồ ở trạm Phú Ốc thấp hơn mức báo động 1 là +1,5m; mực nước sông Hương ở trạm Kim Long thấp hơn mức báo động 1 là +1m. Dự báo, trên sông Bồ sẽ xuất hiện một đợt lũ vượt báo động 1.

Trước thời điểm mưa lớn, hồ thủy điện nhận lệnh buộc xả nước phòng lũ, tại TT-Huế được dự báo sẽ xuất hiện thời tiết xấu, có thể mưa lớn, xảy ra lũ lụt vào đầu tháng 4.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, dự báo từ ngày 1 đến 3/4 trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 1 - 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động.

Trên thực tế, trong nhiều giờ qua, một số nơi tại TT-Huế đã có lượng mưa từ 300-430mm như Tà Lương (huyện A Lưới), Khe Tre (huyện Nam Đông).

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, thông báo cho người dân chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị…

Trước đó, chiều 31/3, tại địa bàn xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) xảy ra mưa kèm lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, đánh chìm 7 chiếc thuyền và ghe đánh cá trên đầm Cầu Hai, gây thương tích cho 4 người dân. Hiện, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.