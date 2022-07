TT-Huế có trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết, số ca mắc tăng gấp 7 lần

TPO - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh TT-Huế cho biết, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng so với cùng kỳ, với 269 trường hợp mắc tính từ đầu năm đến nay.

Theo Sở Y tế TT-Huế, trong tổng số 269 ca mắc sốt xuất huyết trên toàn địa bàn tính từ đầu năm, có 37 ca ngoại lai. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tại TT-Huế đã tăng 7 lần (269 so với 39 ca của cùng kỳ năm ngoái) và hơn gần 2 lần so với tổng số ca của cả năm 2021 (142 ca).

Đánh giá của cơ quan chức năng, số ca mắc sốt xuất huyết tại TT-Huế có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 7-10 ca trong vòng 10 ngày vừa qua.

Hiện nay, TP Huế là "điểm nóng" về số ca mắc sốt xuất huyết, với ghi nhận 124 trường hợp mắc tính từ đầu năm đến nay, hiện còn theo dõi 46 ca chưa qua 14 ngày.

TP Huế cũng là nơi ghi nhận có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên tính trên địa bàn toàn tỉnh kể từ đầu năm 2022, thuộc địa bàn phường Tây Lộc.

Đáng chú ý, sau nhiều năm được khống chế, sốt xuất huyết tái xuất hiện và có chiều hướng gia tăng, lây lan diện rộng tại huyện miền núi Nam Đông.

Trong hơn 1 tháng lại đây, huyện Nam Đông ghi nhận 18 ca mắc, nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết tại địa phương này tính từ đầu năm đến nay lên 23 ca, tăng 22 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, tình hình dịch tại miền núi Nam Đông cơ bản đã được khống chế. Hầu hết các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Nam Đông đã được điều trị khỏi bệnh, còn 2 trường hợp tại xã Thượng Nhật được theo dõi chặt chẽ.