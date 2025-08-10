T&T Group và Saigon Co.op hợp tác phát triển mô hình bán lẻ tại các khu đô thị toàn quốc

Tập đoàn T&T Group và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) sẽ cùng nhau phát triển và đa dạng hóa các mô hình bán lẻ tại các dự án bất động sản mang thương hiệu T&T Group trên toàn quốc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đô thị hiện đại, phục vụ cư dân và người tiêu dùng

Ngày 9/8, tại đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), Tập đoàn T&T Group và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược trong lĩnh vực bán lẻ.

Theo hợp tác, T&T Group và Saigon Co.op sẽ phối hợp triển khai các mô hình bán lẻ phù hợp tại các mặt bằng thương mại thuộc hệ sinh thái của T&T Group. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) - đơn vị thành viên của Saigon Co.op, chuyên đầu tư, phát triển và vận hành hệ thống trung tâm thương mại hiện đại, sẽ đóng vai trò tư vấn quản lý dự án, quy hoạch và vận hành các trung tâm thương mại, góp phần đảm bảo hiệu quả khai thác và mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu cho cư dân.

Theo ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm lực và hệ sinh thái riêng của mỗi bên, việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong việc tích hợp hiệu quả các tiện ích thương mại, bán lẻ vào không gian đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cư dân và người tiêu dùng. Việc phát triển các mô hình bán lẻ không chỉ là hoạt động thương mại đơn thuần, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị toàn diện của T&T Group nhằm hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích cho cộng đồng cư dân.

Sự đồng hành giữa T&T Group và Saigon Co.op sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, hiệu quả, bền vững cho cộng đồng, xã hội

“Sự kiện ký kết hôm nay là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa T&T Group và Saigon Co.op. Với kinh nghiệm đầu tư phát triển đô thị và hệ sinh thái bất động sản đa dạng của T&T Group cùng năng lực vận hành hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu cả nước của Saigon Co.op, chúng tôi tin tưởng rằng sự đồng hành giữa hai bên sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, hiệu quả, bền vững, không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn cho người tiêu dùng, cư dân tại các dự án của T&T Group”, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên HĐQT phụ trách Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op, trên cơ sở hợp tác ngày hôm nay, hai bên sẽ phối hợp triển khai các mô hình bán lẻ phù hợp tại các dự án và mặt bằng thương mại thuộc hệ sinh thái T&T Group trên toàn quốc. Sự kết hợp này sẽ tạo nên không gian sống hiện đại, đồng bộ tiện ích - nơi người dân được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, giải trí ngay trong chính khu đô thị của mình.

“T&T Group và Saigon Co.op tuy khác nhau ở lĩnh vực hoạt động, nhưng đều có chung tinh thần phụng sự cộng đồng, khát vọng phát triển bền vững và niềm tự hào mang giá trị Việt Nam đến với người Việt Nam”, ông Phạm Trung Kiên khẳng định.

Saigon Co.op sẽ phát triển mô hình bán lẻ tại đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh)

Saigon Co.op hiện là nhà bán lẻ có nhiều mô hình phân phối nhất Việt Nam hiện nay, với đa dạng các thương hiệu theo phân khúc như Co.opmart (chuỗi siêu thị truyền thống quy mô vừa), Co.opXtra (đại siêu thị gia đình), Co.opFood (cửa hàng thực phẩm), Co.op Smile (cửa hàng bách hóa), Finelife (siêu thị cao cấp), Cheers 24h (cửa hàng tiện lợi)…

Còn SCID là cánh tay nối dài của Saigon Co.op trong mảng đầu tư bất động sản bán lẻ. Kể từ khi thành lập, SCID đã không ngừng mở rộng quy mô, góp phần định hình diện mạo mới cho ngành bán lẻ hiện đại thông qua các thương hiệu nổi bật như SC VivoCity - trung tâm thương mại quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, và chuỗi Sense với nhiều mô hình đa dạng tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó, T&T Group đang được biết đến là nhà đầu tư, phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện T&T Group đang triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn trên khắp cả nước như đại đô thị T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), T&T Victoria (Nghệ An), Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), Khu đô thị mới tại Cà Mau (Cà Mau), dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), Trung tâm Thương mại - dịch vụ - giải trí tổng hợp tại Hải Phòng... cùng nhiều dự án quy mô lớn khác đang được xúc tiến triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trọng điểm khác trên cả nước.

Các dự án bất động sản của T&T Group không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, mà còn được quy hoạch bài bản với tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển xuyên suốt: “Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam”. Triết lý này được thể hiện rõ nét trong cách T&T Group chú trọng kế thừa các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, kết hợp hài hòa với tinh hoa kiến trúc, thiết kế, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành theo xu hướng thế giới nhằm kiến tạo nên những không gian sống chất lượng, hiện đại và giàu bản sắc.

T&T Group hướng tới phát triển các khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, lấy con người làm trung tâm, thiên nhiên làm nền tảng. Trong đó, yếu tố cảnh quan cây xanh, mặt nước, tiện ích cộng đồng và hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên bố trí đồng bộ. Đây chính là nền tảng để các cư dân tương lai được sống trong môi trường trong lành, tiện nghi và hài hòa giữa công nghệ và tự nhiên.