Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

TPO - Theo công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 mới đây của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm nay tăng hơn 165 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Ngoài ra, một số Trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên năm nay cũng chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn năm ngoái.

4 Trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên của Hà Nội năm nay được giao 2.970 chỉ tiêu, trong đó Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển 820 học sinh (tăng 165 chỉ tiêu). Năm ngoái trường này chỉ được giao tuyển 655 học sinh vào lớp 10 với 560 chỉ tiêu cho hệ chuyên; 45 chỉ tiêu hệ không chuyên và 50 cho hệ song bằng tú tài.

Năm học 2024 - 2025, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam không còn tuyển sinh hệ không chuyên, thay vào đó tăng chỉ tiêu các lớp chuyên.

Cụ thể, trường này sẽ tuyển 22 lớp (tăng 7 lớp so với năm ngoái) cho 12 môn chuyên gồm: Ngữ văn 2 lớp; Lịch sử 2 lớp, Địa lý 2 lớp; Tiếng Anh 2 lớp; Toán 2 lớp; Tin 2 lớp; Vật lý 2 lớp; Hóa học 2 lớp, Sinh học 2 lớp; tiếng Pháp 2 lớp; Tiếng Nga 1 lớp; Tiếng Trung 1 lớp.

Tổng chỉ tiêu 4 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT Sơn Tây; Trường THPT Chu Văn An năm nay là: 2.970 chỉ tiêu, trong đó hệ chuyên tuyển 2.240 học sinh.

Trong đó Trường THPT Nguyễn Huệ năm nay tuyển 630 chỉ tiêu (tăng 105 chỉ tiêu so với năm ngoái).

Trường THPT Sơn Tây tuyển 585 chỉ tiêu (tăng 60 chỉ tiêu so với năm ngoái).

Trường THPT Chu Văn An năm học 2024-2025 được giao tuyển 935 chỉ tiêu vào lớp 10 (tăng 220 chỉ tiêu so với năm ngoái), trong đó hệ chuyên 525 em vào 15 lớp (tăng 5 lớp so với năm ngoái). Trong khi đó, năm ngoái, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường này là 715 em, riêng hệ chuyên là 350 em vào 10 lớp chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 8-9/6. Học sinh thi tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên và trường có lớp chuyên sẽ dự thi trong chiều 9/6 và 10/6 để lấy kết quả tuyển vào các trường.