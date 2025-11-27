Trước giờ "G" concert D-3 của SOOBIN: Nhiều fan phản ứng gay gắt vì "khách mời tin đồn"

Chỉ còn vài ngày nữa, concert ALL-ROUNDER D-3 của SOOBIN sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Thế nhưng khác với bầu không khí háo hức đáng ra phải có, cộng đồng người hâm mộ KINGDOMs của nam ca sĩ lại đang bày tỏ sự bất bình của mình khắp mạng xã hội, thậm chí đã có không ít người "dứt áo ra đi".

Cụ thể gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến khách mời trong D-3. Thực chất đây không phải vấn đề gì, nhưng do nhân vật khách mời được cho là nam tân binh Lê Bin Thế Vĩ, và mọi người "ồn" rằng anh chàng sẽ song ca với SOOBIN trên sân khấu ca khúc Giá Như nên mới ra cớ sự.

Cư dân mạng phản ứng trước tin đồn tân binh Lê Bin Thế Vĩ tham gia concert của SOOBIN.

Lê Bin Thế Vĩ được đồn đoán sẽ hát chung Giá Như với SOOBIN.

Thông tin này đã gây nên làn sóng bất bình, tranh cãi khắp mạng xã hội, đặc biệt đến từ nội bộ KINGDOMs. Không ít người hâm mộ đã lên tiếng, bày tỏ sự không hài lòng của mình khi SOOBIN sắp sửa song ca với một khách mời tân binh thông qua ca khúc Giá Như vốn được mong chờ là sân khấu đỉnh cao của riêng một mình nam ca sĩ. Thậm chí nhiều người hâm mộ lâu năm đã tuyên bố "thoát fan" vì không thể chấp nhận quyết định này từ SOOBIN và phía ban tổ chức concert.

Khán giả bày tỏ bất bình.

Một số fansite nổi tiếng của SOOBIN tuyên bố rời đi.

Mặt khác, vẫn có một số cư dân mạng cho rằng đây không phải là điều quá nghiêm trọng . Để xoa dịu khán giả, phía SS Label đã đăng tải thông tin đính chính, khẳng định "sự xuất hiện của bất kì khách mời nào cũng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp hợp lý và đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn gửi gắm".

Một số khán giả bênh vực SOOBIN.

Thông báo từ SS Label.

Trước đây ở concert D-2 (Hà Nội), SOOBIN từng song ca Giá Như với RHYDER và nhận được nhiều lời khen nức nở từ khán giả. Còn về phía Lê Bin Thế Vĩ, nam tân binh từng gây chú ý khi tham gia phần Project 100% của Tân Binh Toàn Năng, thế nhưng không vào được đội hình tân binh chính thức dù sở hữu lượng fan đáng kể. Nhiều người hâm mộ hiện tại còn dự đoán đây rất có thể sẽ là gương mặt mới của SS Label trong tương lai gần.