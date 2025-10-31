Trúng vàng mỗi ngày cùng Vikki Bank- Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất

Ngân hàng số Vikki Bank chính thức khởi động chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký”, chương trình tiết kiệm dự thưởng lớn nhất trong năm với giải thưởng đặc biệt lên tới 1 ký vàng (10 lượng) dành cho khách hàng may mắn nhất.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết 23/01/2026, dành cho tất cả khách hàng chỉ gửi từ mỗi 20 triệu đồng. Nhận quà vàng mỗi ngày, trúng vàng mỗi tuần, mỗi tháng, giải nhì 05 chỉ vàng, giải nhất 1 lượng vàng và giải thưởng cao nhất lên tới 1 ký vàng (10 lượng)

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn chưa từng có:

● Lãi suất tốt nhất thị trường cho mọi kỳ hạn gửi.

● Quà tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

● Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần, giải trúng vàng mỗi tháng và giải đặc biệt 1 ký (10 lượng) vàng

Khi gửi tiết kiệm tại Vikki, khách hàng không chỉ được hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, lãi suất cộng thêm cho nhiều khách hàng ưu tiên, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến 24/7 trên ứng dụng Vikki, mà còn sở hữu cơ hội trúng vàng hấp dẫn, gửi càng nhiều cơ hội trúng càng cao.

Hàng ngày, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng 01 chỉ vàng trong chương trình “Quà vàng mỗi ngày”, áp dụng từ thứ 02 đến thứ 06. Vào thứ 07 hàng tuần, Vikki tổ chức quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” tìm kiếm 06 khách hàng may mắn với tổng giá trị 72 chỉ vàng.

Vikki sẽ tổ chức livestream quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” để tìm ra những chủ nhân của chỉ vàng giá trị.

Chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” được đông đảo khách hàng đón nhận.

Không chỉ là cơ hội trúng thưởng giá trị, “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” còn là cam kết của Vikki Bank – Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất, ứng dụng công nghệ ngân hàng số tiên tiến, cùng mạng lưới giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên tử tế – tận tâm – tin cậy.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi – mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng!

Chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” tới nay đã trao gần 300.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm online, hơn 11.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm tại mạng lưới chi nhánh rộng khắp và trao thưởng cho khách hàng với tổng cộng 197 chỉ vàng.

Hãy gửi tiết kiệm ngay hôm nay để vừa an tâm sinh lợi, vừa có cơ hội sở hữu 1 ký vàng (10 lượng) từ Vikki Bank!