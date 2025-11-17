Trung tướng công an nói về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam

TPO - Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - cho biết việc điều tra, truy tố, xét xử đang đổi mới rất mạnh mẽ và cơ bản được thực hiện rất tốt. Đồng thời, chúng ta cũng có một thực tiễn về thực thi quyền con người được thế giới, nhân dân trong nước ghi nhận.

Ngày 17/11, tại TPHCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - khẳng định: “Vấn đề phát huy nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người tiếp tục được khẳng định với vị thế cốt lõi, là nguyên tắc, mục tiêu tối thượng và là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất của công cuộc đổi mới”.

Tham gia thảo luận, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm - nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân - cho rằng an ninh con người và quyền con người gắn liền với an ninh quốc gia. Trong thực tiễn, nội dung quyền con người được tích hợp xuyên suốt trong chương trình đào tạo của lực lượng công an, nhất là các bài giảng về thực thi pháp luật đúng mực và bồi dưỡng đạo đức công vụ. Sinh viên các trường công an phải được trang bị đầy đủ kiến thức để khi ra trường trở thành những cán bộ thực thi công vụ đúng pháp luật, thấm nhuần tinh thần bảo đảm quyền con người.

PGS, TS. Lê Minh Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - đánh giá, trong 40 năm qua chúng ta đạt một thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng, hoàn thiện một hệ thống pháp luật đáp ứng các yêu cầu của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Lê Minh Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng.

Pháp luật đóng vai trò quan trọng như một động lực giúp đất nước vươn mình và đạt được những thành tựu có tính lịch sử như ngày hôm nay. Ông Thông dẫn chứng, tất cả tinh thần Hiến pháp 2013 đại diện không chỉ cho chính sách đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về quyền con người mà còn thể hiện rất sâu sắc, rất sát với Việt Nam những yêu cầu của quốc tế liên quan đến các bộ luật nhân quyền quốc tế.

“Có thể nói, Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc thể chế hóa không chỉ các quy định Hiến pháp, mà còn cả các quy định trong các công ước quốc tế liên quan đến những nhóm người yếu thế. Nhờ đó, những người yếu thế của Việt Nam chúng ta có được đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện đúng nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử với một giai tầng nào trong đời sống xã hội”, ông Thông nhấn mạnh.

Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - nhấn mạnh: Chúng ta có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc về vấn đề tôn trọng, bảo vệ quyền con người và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng đến mục tiêu của kỷ nguyên mới. Chúng ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế.

Trung tướng Phan Xuân Tuy đánh giá câu chuyện điều tra, truy tố, xét xử đang đổi mới rất mạnh mẽ và cơ bản được thực hiện rất tốt, việc thực thi quyền con người được thế giới và nhân dân trong nước ghi nhận.

Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng.

Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân dẫn chứng TPHCM giai đoạn dịch bệnh COVID-19: “Những cán bộ, chiến sĩ công an ở trong trại đã nhường những mũi tiêm đầu tiên mà đáng lẽ họ được hưởng cho phạm nhân, cho người tạm giữ, tạm giam trong các cơ sở”.

Ông Tuy khẳng định, nước ta đang thực hiện rất mạnh mẽ chiến lược cải cách tư pháp. Trong điều 2 Bộ luật Tố tụng hình sự, trước hết nêu rõ việc bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước. Hệ thống cơ quan điều tra cũng tinh gọn, chịu sự kiểm soát rất chặt chẽ của quyền lực. Những người yếu thế trong quá trình này cũng được đảm bảo thực hiện rất nghiêm Công ước Chống tra tấn…