Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trung tướng công an nói về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - cho biết việc điều tra, truy tố, xét xử đang đổi mới rất mạnh mẽ và cơ bản được thực hiện rất tốt. Đồng thời, chúng ta cũng có một thực tiễn về thực thi quyền con người được thế giới, nhân dân trong nước ghi nhận.

Ngày 17/11, tại TPHCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - khẳng định: “Vấn đề phát huy nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người tiếp tục được khẳng định với vị thế cốt lõi, là nguyên tắc, mục tiêu tối thượng và là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất của công cuộc đổi mới”.

Tham gia thảo luận, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm - nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân - cho rằng an ninh con người và quyền con người gắn liền với an ninh quốc gia. Trong thực tiễn, nội dung quyền con người được tích hợp xuyên suốt trong chương trình đào tạo của lực lượng công an, nhất là các bài giảng về thực thi pháp luật đúng mực và bồi dưỡng đạo đức công vụ. Sinh viên các trường công an phải được trang bị đầy đủ kiến thức để khi ra trường trở thành những cán bộ thực thi công vụ đúng pháp luật, thấm nhuần tinh thần bảo đảm quyền con người.

PGS, TS. Lê Minh Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - đánh giá, trong 40 năm qua chúng ta đạt một thành tựu vô cùng to lớn trong xây dựng, hoàn thiện một hệ thống pháp luật đáp ứng các yêu cầu của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

img-7943.jpg
PGS.TS Lê Minh Thông - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng.

Pháp luật đóng vai trò quan trọng như một động lực giúp đất nước vươn mình và đạt được những thành tựu có tính lịch sử như ngày hôm nay. Ông Thông dẫn chứng, tất cả tinh thần Hiến pháp 2013 đại diện không chỉ cho chính sách đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về quyền con người mà còn thể hiện rất sâu sắc, rất sát với Việt Nam những yêu cầu của quốc tế liên quan đến các bộ luật nhân quyền quốc tế.

“Có thể nói, Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc thể chế hóa không chỉ các quy định Hiến pháp, mà còn cả các quy định trong các công ước quốc tế liên quan đến những nhóm người yếu thế. Nhờ đó, những người yếu thế của Việt Nam chúng ta có được đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện đúng nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử với một giai tầng nào trong đời sống xã hội”, ông Thông nhấn mạnh.

Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - nhấn mạnh: Chúng ta có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc về vấn đề tôn trọng, bảo vệ quyền con người và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng đến mục tiêu của kỷ nguyên mới. Chúng ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế.

Trung tướng Phan Xuân Tuy đánh giá câu chuyện điều tra, truy tố, xét xử đang đổi mới rất mạnh mẽ và cơ bản được thực hiện rất tốt, việc thực thi quyền con người được thế giới và nhân dân trong nước ghi nhận.

img-7924.jpg
Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân - nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng.

Giám đốc Học viện chính trị Công an Nhân dân dẫn chứng TPHCM giai đoạn dịch bệnh COVID-19: “Những cán bộ, chiến sĩ công an ở trong trại đã nhường những mũi tiêm đầu tiên mà đáng lẽ họ được hưởng cho phạm nhân, cho người tạm giữ, tạm giam trong các cơ sở”.

Ông Tuy khẳng định, nước ta đang thực hiện rất mạnh mẽ chiến lược cải cách tư pháp. Trong điều 2 Bộ luật Tố tụng hình sự, trước hết nêu rõ việc bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước. Hệ thống cơ quan điều tra cũng tinh gọn, chịu sự kiểm soát rất chặt chẽ của quyền lực. Những người yếu thế trong quá trình này cũng được đảm bảo thực hiện rất nghiêm Công ước Chống tra tấn…

Ngô Tùng
#quyền con người #nhân quyền #hội thảo khoa học cấp quốc gia #Trung tướng Phan Xuân Tuy #GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục