Trung tâm SOC là 'bộ não' chỉ huy, 'trái tim' cảnh báo, 'lá chắn thép' bảo vệ thông tin trọng yếu

TPO - "Trung tâm SOC không chỉ là một trung tâm kỹ thuật, mà là 'bộ não' chỉ huy, 'trái tim' cảnh báo và 'lá chắn thép' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Chiều 16/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ tiếp nhận, ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát An toàn, an ninh tập trung (trung tâm SOC).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm SOC.

Trung tâm SOC tỉnh Lâm Đồng được thiết kế theo mô hình hiện đại, có khả năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu tập trung từ nhiều nguồn khác nhau, giúp phát hiện bất thường trong hệ thống, cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống sự cố. Hệ thống cũng cho phép theo dõi, thống kê tình trạng bảo mật của từng cơ quan, đơn vị, góp phần đánh giá hiệu quả thực hiện công tác an toàn thông tin trên toàn tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho hay: Trung tâm SOC của tỉnh chính thức đi vào hoạt động chính là câu trả lời kịp thời và quyết liệt cho yêu cầu cấp thiết đó. Ông đề nghị cần tập trung nâng cao tầm vóc và năng lực hoạt động của trung tâm; xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất; đột phá trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Trung tâm SOC không chỉ là một trung tâm kỹ thuật, mà là 'bộ não' chỉ huy, 'trái tim' cảnh báo và 'lá chắn thép' bảo vệ toàn diện cho hạ tầng thông tin trọng yếu của Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chỉ định đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười đã trao quyết định chỉ định Công an tỉnh là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh cũng ra mắt Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với 174 thành viên, lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý và khắc phục sự cố khi xảy ra.