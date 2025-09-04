Trung tâm đăng kiểm sắp được tự quyết giá kiểm định ô tô, xe máy?

TPO - Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Trong đó, các trung tâm đăng kiểm có thể được quyền tự đưa ra mức giá kiểm định ô tô, xe máy trong ngưỡng quy định.

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, giá dịch vụ kiểm định sẽ được xây dựng theo nguyên tắc và căn cứ quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Giá. Bộ Xây dựng sẽ công bố mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) căn cứ vào đó để tự quyết định mức thu, nhưng không được vượt trần.

Giá kiểm định không bao gồm dịch vụ kiểm định các thiết bị nâng, thiết bị áp lực gắn kèm theo xe, cũng như các chi phí phát sinh ngoài TTĐK như ăn ở, đi lại, vận chuyển thiết bị, thuê bãi đỗ, đường kiểm tra phanh, nhân công tháo lắp thiết bị hoặc di chuyển kiểm tra hiện trường… Các khoản phát sinh sẽ do hai bên tự thỏa thuận, phù hợp với chi phí hợp lý và hợp lệ.

Bộ Xây dựng sẽ công bố mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các TTĐK căn cứ vào đó để tự quyết định mức thu, nhưng không được vượt trần. Ảnh: Lộc Liên.

Đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, giá dịch vụ sẽ được trừ đi chi phí cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định. Nếu xe phải bảo dưỡng, sửa chữa để kiểm định lại, mức phí tái kiểm sẽ được tính theo thời điểm và số hạng mục kiểm tra. Trường hợp kiểm định lại ngay trong ngày, xe cơ giới được tính phí theo từng công đoạn kiểm tra, mỗi công đoạn bằng 20% giá dịch vụ kiểm định.

Xe máy chuyên dùng được tính theo hạng mục: Dưới 4 hạng mục thu 20%, từ 4-6 hạng mục thu 40%, từ 7-10 hạng mục thu 60%, từ 11-14 hạng mục thu 80% và từ 15 hạng mục trở lên thu đủ 100%. Nếu việc kiểm định lại diễn ra vào ngày khác hoặc tại cơ sở đăng kiểm khác, quy trình sẽ thực hiện lại từ đầu và thu 100% giá dịch vụ.

Theo cơ quan soạn thảo của Bộ Xây dựng, nếu phát sinh dịch vụ kiểm định mới chưa có trong danh mục mà Bộ Xây dựng ban hành, giá sẽ do TTĐK và chủ xe thỏa thuận trong ngưỡng do Bộ Xây dựng quy định.

Đối với ô tô chở người có cùng khoảng cách trục nhưng khác số chỗ ngồi, sẽ áp dụng mức giá của loại xe có số chỗ nhiều nhất. Theo lộ trình mới, giá dịch vụ kiểm định ô tô, xe máy sẽ chuyển từ hình thức “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”. Hiện Bộ Xây dựng đang xây dựng mức giá trần và dự kiến ban hành trong thời gian tới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện TTĐK 29-03V tại Hà Nội cho biết, suốt hơn 10 năm qua, các TTĐK phải đối mặt với sự gia tăng các chi phí liên quan như tiền thuê mặt bằng (tăng gấp 10 lần sau hơn 10 năm), tiền điện, nước, giấy tờ, đầu tư máy móc, thiết bị mới... Trong khi đó, giá dịch vụ kiểm định lại không có sự thay đổi.

Nhiều năm qua, các giá dịch vụ kiểm định không có sự thay đổi trong khi các chi phí duy trì TTĐK tăng cao theo thị trường, khiến TTĐK gặp khó khăn trong hoạt động. Ảnh: Lộc Liên.

Đại diện TTĐK 29-03V cũng bày tỏ mong muốn về việc, cần sớm có trợ cấp độc hại cho đăng kiểm viên vì môi trường làm việc rất khắc nghiệt, qua đó, có thêm yếu tố thu hút nhân lực cho lĩnh vực đặc thù này.

Liên quan đến giá dịch vụ kiểm định, Bộ Xây dựng vừa ban hànhThông tư số 23/2025 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Theo phụ lục của Thông tư số 23/2025, định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: Các bước công việc, hướng dẫn áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức cần thiết để hoàn thành việc kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo. Việc này được coi là bước cần thiết trong việc xây dựng giá dịch vụ kiểm định ô tô, xe máy mới để ban hành thời gian tới.