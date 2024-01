Trung tâm chỉnh hình Hà Nội: Niềm hy vọng cho những bệnh nhân khuyết tật

Việt Nam là một trong những quốc gia ghi nhận số lượng ca bệnh liên quan đến xương khớp, khiếm khuyết 1 phần chi thể, dị tật chiếm tỷ lệ cao trên Thế Giới. Do nhiều nguyên nhân như: Chấn thương do tai nạn, do bệnh lý, dị dạng bẩm sinh, đặc biệt là thương tích sau chiến tranh,...

Sự thiếu hụt các Trung tâm sản xuất lắp ráp dụng cụ chỉnh hình toàn diện. Điều này khiến bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu có thể dẫn đến những rủi ro cao trong quá trình điều trị bệnh và tâm lý của bệnh nhân sau này. Đó là lý do vì sao Trung tâm chỉnh hình Hà Nội ra đời. Trung tâm chỉnh hình Hà Nội mang sứ mệnh cao cả Trung tâm chỉnh hình Hà Nội đang không ngừng cố gắng cải thiện về chất lượng và dịch vụ để trở thành một trong những trung tâm hỗ trợ lắp đặt dụng cụ chỉnh hình (lắp đặt chân, tay giả, áo nắn chỉnh cong vẹo cột sống, đế chỉnh hình bàn chân bẹt) dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn Quốc tế. Không chỉ tạo niềm tin, động lực cho người thiếu khuyết, trẻ dị tật mà còn tạo cơ hội cho chính đội ngũ nhân viên của mình. Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực: Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tâm huyết, trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm cam kết cung cấp các giải pháp tối ưu để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ những bệnh nhân bị thiếu khuyết một phần chân, một phần tay, các ca bệnh dị tật. Trung tâm chỉnh hình Hà Nội đánh giá sự thành công dựa trên kết quả của khách hàng đạt được. Làm việc trên tinh thần “Nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn” Chỉnh hình Hà Nội luôn đem đến những dịch vụ, sản phẩm thật chất lượng giúp khách hàng tự tin hòa nhập cuộc sống. Các dịch vụ chỉnh hình tại Trung tâm chỉnh hình Hà Nội Hành trình tìm lại những bước đi. Dịch vụ hỗ trợ lắp chân giả cho người khuyết tật. Mặc cảm - tự ti - phụ thuộc là tâm lý của người thiếu khuyết một phần thân thể mà chúng ta khó có thể cảm nhận được hết. Bây giờ bạn có thể ngồi trên xe lăn, không có nghĩa cả đời bạn phải ngồi xe lăn. Hãy đến Trung tâm chỉnh hình để tham khảo: Bàn chân giả cho người khuyết tật: Được làm từ Silicon y tế có độ mềm mại và đàn hồi rất cao, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Được thiết kế mô phỏng dựa trên bàn chân thật, nên có chức năng thẩm mỹ dành cho những người bị mất toàn bộ hoặc một phần bàn chân (các ngón, nửa bàn chân,...) Chân giả dưới gối cho người khuyết tật: Giúp thay thế phần chân bị mất sau thủ thuật cắt cụt ngang xương chày hoặc do thiếu hụt bẩm sinh. Bệnh nhân P.V.H 40 tuổi sống tại Điện Biên. Anh bị tai nạn giao thông khi trên đường xuống dưới xuôi để xin việc làm. Anh là trụ cột chính trong gia đình nhưng không thể đi làm, anh P.V.H đã rất suy sụp. Anh đã được tiến hành lắp chi giả sau 2 tháng tiến hành phẫu thuật cắt mỏm cụt. Sau khi lắp chân giả cho anh rất vui mừng vì lại được đi lại, thoát khỏi chiếc nạng gỗ và xe lăn. Chân giả trên gối cho người khuyết tật: Chân giả trên gối là dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng dùng thay thế phần chân bị mất sau thủ thuật cắt cụt ngang xương đùi hoặc do thiếu hụt bẩm sinh . Tiến hành lắp chân giả trên gối trong các trường hợp sau: Cắt cụt ngang xương đùi do chấn thương hoặc tai nạn, bệnh lý. Chân giả tháo khớp háng cho người khuyết tật: Là dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng dùng để thay thế toàn bộ phần chi dưới: Từ khớp Háng - khớp gối - khớp cổ chân. Khách hàng sử dụng sản phẩm này yêu cầu phải phẫu thuật tháo bỏ toàn bộ một bên chân. Những nắm tay trao hy vọng. Dịch vụ hỗ trợ lắp tay giả cho người khuyết tật Ngón tay giả: Được làm từ chất liệu Silicon y tế cao cấp, có độ mềm, đàn hồi tốt. Ngón tay giả được mô phỏng và thiết kế giống bàn tay thật. Ngoài tính thẩm mỹ, ngón tay giả còn bảo vệ đầu các mỏm cụt tránh va chạm gây đau đớn đầu mỏm cụt và che đi vết sẹo. Tay giả thẩm mỹ trên/ dưới khuỷu: Cho phép thực hiện các hoạt động thẩm mỹ như cầm vật dụng, bóp tay, và nắm tay, đồng thời cải thiện tính thẩm mỹ của chi bị thiếu hụt,ị ổn định tâm lý và tinh thần cho khách hàng Tay giả chức năng trên/ dưới khuỷu: Thay thế cánh tay bị mất, nhằm lấy lại các chức năng bị thiếu hụt. Khi sử dụng khách hàng có thể thực hiện các thao tác từ đơn giản đến phức tạp trong sinh hoạt hàng ngày. Áo chỉnh hình, dịch vụ hỗ trợ điều trị cong vẹo cột sống Sử dụng nhiều ở trẻ vị thành niên, do trong giai đoạn này xương trẻ còn yếu, dễ phát triển sai lệch: Tư thế ngồi học sai, mang đồ quá nặng,... Tác dụng của áo chỉnh hình: Chỉnh gù, chỉnh vẹo cột sống, giảm tỳ đè, nắn chỉnh cột sống, khung chậu, đầu, cổ,... Đế chỉnh hình bàn chân bẹt - Vững bước đôi chân Được kết hợp nghiên cứu từ các chuyên gia chấn thương chỉnh hình và kỹ sư chỉnh hình với nhiều năm kinh nghiệm. Đế chỉnh hình tại Trung tâm chỉnh hình Hà Nội là giải pháp chuyên biệt để chăm sóc sức khỏe đôi chân mỗi ngày. Đế chỉnh hình giúp hạn chế tình trạng đứng không cân bằng do bàn chân bẹt, không có độ lõm ở lòng bàn chân. Nhờ thiết kế vòm phù hợp với lòng bàn chân người bệnh, giúp người bệnh vận động ổn định. Hạn chế tình trạng do hội chứng bàn chân bẹt gây ra như đau xương khớp, lệch trục chi, cong vẹo cột sống. Kiểm soát từng bước đi tốt hơn nhờ có gót chữ U và viền EVA hỗ trợ toàn diện. Liên hệ Trung tâm chỉnh hình Hà Nội, đơn vị uy tín hỗ trợ người khiếm khuyết Liên hệ ngay với Trung tâm chỉnh hình Hà Nội nếu bạn đang có nhu cầu: hỗ trợ các bệnh nhân cần lắp đặt chi giả, hỗ trợ chữa trị cong vẹo cột sống, hỗ trợ chữa bàn chân bẹt ở trẻ em. Các trang thiết bị chẩn đoán và sản xuất, lắp ráp tiên tiến. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Các sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ mới, đảm bảo độ chính xác cao và bền bỉ cho người sử dụng. Trung tâm chỉnh hình Hà Nội chuyên cung cấp các dịch vụ Chỉnh hình Tay - Chân giả thẩm mỹ. Áo nắn chỉnh cong vẹo cột sống. PHỤC VỤ VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Điện thoại : 0903096690 Địa chỉ: Số 52 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm -.Hà Nội Website: https://chinhhinhhanoi.com/ P.V