Trồng ít nhất 100.000 cây dừa tại các đảo, tỉnh thành ven biển

TPO - T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với Hiệp hội Dừa Việt Nam triển khai chương trình “Cây dừa - Vì một Việt Nam xanh”. Giai đoạn 2023-2025, hai đơn vị phối hợp huy động các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu trồng ít nhất 100.000 cây dừa.

Đây là chương trình thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động; chương trình “Vì một Việt nam xanh” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động; chương trình “Cây dừa biển đảo” do Hiệp hội Dừa Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân cùng phối hợp triển khai.

Chương trình “Cây dừa - Vì một Việt Nam xanh” được thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2022; tại 28 tỉnh thành ven biển; các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và 6 đảo thanh niên, gồm: đảo Trần (Quảng Ninh); đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); đảo Cù Lao Xanh (Bình Định); đảo Hòn Chuối (Cà Mau); đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Chương trình cũng sẽ triển khai tại các địa phương thuộc Cụm Sông Tiền, Sông Hậu đang chịu nhiều ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; các địa bàn tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2023-2025, T.Ư Đoàn và Hiệp Hội Dừa Việt Nam phối hợp huy động các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu trồng ít nhất 100.000 cây dừa, tại các địa điểm nêu trên.

Theo đó, tháng 2, 3 mỗi năm sẽ trồng 7.500 cây dừa tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Tháng 4, 5 mỗi năm sẽ trồng 7.500 cây dừa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế.

Tháng 7, 8 mỗi năm sẽ trồng 10.000 cây dừa tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tháng 9, 10 mỗi năm sẽ trồng 10.000 cây dừa tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.