Trộm tiền của bà ngoại mua Iphone 13 Promax tặng bạn gái

TPO - Biết bà ngoại vắng nhà, nam thanh niên đã “ghé thăm”, rồi cuỗm hàng chục triệu đồng để mua điện thoại iphone phiên bản mới nhất tặng bạn gái.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 18/5, Sơn chạy xe ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên (67 tuổi, bà ngoại của Sơn) thì thấy cửa rào đóng, cửa nhà trước mở.

Biết bà ngoại vắng nhà nên Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, Sơn trèo qua vách tường để vào nhà, rồi lục soát lấy được chìa khóa két sắt và cuỗm số tiền 74,5 triệu đồng đem về nhà cất giấu.

Đến chiều tối cùng ngày, Sơn mang tiền trộm được đi mua điện thoại Iphone 13 Promax trị giá gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Sau khi phát hiện bị mất trộm bà Liên đã đến trình báo cơ quan công an. Qua công tác điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới phát hiện Sơn là đối tượng nghi vấn nên mời về làm việc. Tại đây, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền còn lại.