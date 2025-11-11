Trí tuệ trẻ Việt Nam tỏa sáng tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh

Lần đầu tiên, một sự kiện về khoa học Việt Nam được tổ chức tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society) - “cái nôi” của khoa học thế giới hiện đại, kể từ khi Viện được thành lập vào năm 1660.

Ngày 07/11/2025, Viện Nghiên cứu Chính sách POLAB và Quỹ học bổng Trạm Ước đã phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh tổ chức thành công buổi giới thiệu và trình bày (showcase) về khoa học dành cho 12 nhóm khoa học trẻ đến từ Việt Nam với chủ đề ấn tượng: “Through the Oriental Glass: A Closeup on Vietnam’s Young Scientific Talents” (“Qua lăng kính phương Đông: Một cái nhìn cận cảnh về tài năng khoa học trẻ Việt Nam”).

Không chỉ là một sự kiện học thuật, buổi trình bày lần này còn được xem là cột mốc mang tính lịch sử khi lần đầu tiên, trí tuệ trẻ Việt Nam hiện diện trong một không gian được xem là “thánh đường” của khoa học toàn cầu, nơi từng chứng kiến những khám phá vĩ đại làm thay đổi thế giới. Việc các nhà khoa học trẻ được trình bày tại đây thể hiện sự công nhận của cộng đồng học thuật quốc tế đối với tiềm năng nghiên cứu và sáng tạo của thế hệ mới Việt Nam.

Mười hai nhóm nghiên cứu khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu đã được lựa chọn để trình bày mười hai công trình độc đáo mang tính đột phá, trải rộng trên nhiều lĩnh vực tiên phong như: Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Y học cá nhân hoá, Công nghệ Nano, Công nghệ Y - Sinh, Kinh tế nhận thức, Nghệ thuật số,… Tại đây, họ đã trình bày các công trình nghiên cứu của mình, tham gia thảo luận học thuật, giao lưu cùng các học giả quốc tế uy tín, lãnh đạo doanh nghiệp lớn và các nhà đại diện ngoại giao đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ban Tổ Chức và các Diễn giả chụp hình chân dung chính thức tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh

Gây dấu ấn mạnh mẽ tại buổi trình bày có thể kể đến các đề tài và các nhà nghiên cứu như Phan Phi Anh (Giáo sư Đại học Oxford) và Trần Công Minh (Forbes 30 Under 30 Việt Nam) với Dự án y học cá nhân hóa VentDx thiết bị hỗ trợ máy thở giúp các bác sĩ vận hành máy thở an toàn hơn cho bệnh nhân; Nguyễn Trung Sơn (Nhà sáng lập Do.Son Pharma) với dự án Ứng dụng dược phẩm của PDRN từ các nguồn thực vật bản địa Việt Nam, đề tài mang tính ứng dụng cao đang chờ cấp bằng sáng chế và tận dụng lợi thế sinh dược Việt Nam; Nghiên cứu chuyên sâu về Đại dịch kháng Kháng sinh của Phạm Minh Phương (Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Oxford); Nghiên cứu tín hiệu miễn dịch giúp các tế bào ung thư "lộ diện" của Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư (Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Oxford); Nghiên cứu về Kinh tế học trong kỷ nguyên bội thực thông tin của Nguyễn Công Minh (Nghiên cứu sinh Đại học Cambridge); Nghiên cứu về Mô hình đa tác nhân dự báo thị trường tài chính của Phạm Minh Đức (Sinh viên Đại học Tổng hợp London).

Bài trình bày của Giáo sư Phan Phi Anh và Tiến sĩ Trần Công Minh về Dự án VentDx

Trưởng Ban Tổ chức chương trình, ông Vũ Đỗ Khanh (Giám đốc Điều hành POLAB; nguyên Cố vấn Chính sách của Nhóm G20) chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể đưa những gương mặt khoa học trẻ Việt Nam đến với một trong những trung tâm khoa học danh giá nhất thế giới. Một bước tiến nhỏ góp phần thể hiện vị thế đang lên của khoa học nước ta, cũng như kết nối trí tuệ trẻ Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế. Cá nhân tôi tin rằng, nếu được đầu tư và trao niềm tin, người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những công trình có giá trị toàn cầu.”

Ông Lê Quốc Minh, Nhà sáng lập Quỹ học bổng Trạm Ước, cho biết: “Quỹ Trạm Ước được thành lập để kết nối những bạn trẻ Việt Nam tài năng đang đi làm, nghiên cứu tại các doanh nghiệp và các trường hàng đầu với các em học sinh Việt Nam tiềm năng và có tham vọng trên khắp thế giới. Trong năm đầu tiên, Quỹ đã trao 11 suất học bổng cho các em học sinh tài năng của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).”

Ban Tổ Chức, các Diễn giả, và người tham dự chụp hình tập thể tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh

Ở nơi từng ghi dấu bước chân của những bộ óc vĩ đại như Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein hay Stephen Hawking, việc các nhà khoa học trẻ Việt Nam có cơ hội trình bày công trình của mình tại đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hội nhập và khẳng định năng lực khoa học của Việt Nam trên bản đồ tri thức nhân loại.