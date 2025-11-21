Trend tạo chữ LOVE với em bé trên TikTok: Đơn giản, hài hước và cực dễ viral

HHTO - Trên TikTok, một trào lưu mới đang nhanh chóng phủ sóng: Tạo chữ LOVE với em bé. Không cần đạo cụ, không cần filter phức tạp, người dùng chỉ cần thực hiện một vài động tác theo đúng “điểm” để hoàn thiện chữ L-O-V-E.

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok liên tục lan truyền một trend mới mang tên “tạo hình chữ LOVE”, thu hút hàng triệu lượt xem. Điểm nhấn của trào lưu này nằm ở động tác cuối cùng - nơi người thực hiện bất ngờ ngả người ra sau và giơ cả hai chân lên cao, tạo thành dáng chữ V để hoàn thiện chữ “LOVE”.

Trong những video được lan truyền trên mạng xã hội, các TikToker thực hiện thử thách với biểu cảm hài hước. Ba chữ cái - L, O và E - có sẵn. Tuy nhiên, gây chú ý nhất vẫn là phần chữ V đòi hỏi người tham gia phải giữ thăng bằng và phối hợp nhịp nhàng.

Nhiều người xem bày tỏ sự thích thú khi thử làm theo bởi động tác nhìn qua tưởng đơn giản nhưng thực tế lại cần độ linh hoạt và sức mạnh cơ thể nhất định. Một số tài khoản còn đăng loạt “phiên bản lỗi”, khiến trend càng trở nên hài hước và lan rộng hơn.

Không chỉ mang tính giải trí, trào lưu “tạo hình chữ LOVE” còn được nhiều bạn trẻ xem như một cách thể hiện sự vui vẻ, năng lượng tích cực và tinh thần kết nối trong cộng đồng TikTok. Dù vậy, người tham gia cũng được khuyến cáo nên thực hiện ở nơi bằng phẳng, tránh va chạm, đồng thời khởi động kỹ để hạn chế chấn thương khi ngã hoặc mất thăng bằng. Trend tạo chữ LOVE dự kiến vẫn sẽ tiếp tục lan rộng bởi sự sáng tạo, vui nhộn và dễ “viral” trên nền tảng video ngắn.