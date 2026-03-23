Trend “gấu bông hóa Anh Trai” gây sốt, các nghệ sĩ phản ứng khiến fan cười ngất

HHTO - Dàn Anh Trai “Say Hi” phiên bản gấu bông đang gây sốt mạng xã hội với đủ kiểu dáng độc đáo, vừa hài hước vừa mang nét riêng của từng nghệ sĩ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộn ràng với một trào lưu mới mang tên “gấu bông hóa Anh Trai”. Từ những hình ảnh thú nhồi bông ngộ nghĩnh, cộng đồng fan đã sáng tạo ra loạt phiên bản đại diện cho các nghệ sĩ trong chương trình Anh Trai “Say Hi”. Mỗi thiết kế đều gắn với một đặc điểm riêng, một kỷ niệm đáng nhớ hoặc hình tượng quen thuộc của nghệ sĩ, khiến trend ngày càng đa dạng và thú vị.

30 Anh Trai mùa 2 được fan gắn với hình tượng rắn bông bởi chính cách xưng hô lầy lội của các nghệ sĩ trên mạng xã hội như “rắn chúa”, “cạp nong - cạp nia”, “bầy rắn”. Nguồn: @afaviediary.

Lấy cảm hứng từ câu nói viral của “anh trai” Song Luân trong chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024: “Tặng em con chim”, một tiệm gấu bông đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi mở bán sản phẩm chim bông màu xanh với biểu cảm môi đỏ, ánh mắt sắc lẹm.

Netizen thích thú với phiên bản gấu bông của Song Luân. Nguồn: @lovesigns_.

Hình ảnh món đồ chơi với tạo hình có phần “lạ mà quen” ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng fan nhanh chóng bắt trend, thi nhau tìm kiếm và biến tấu hàng loạt mẫu gấu bông độc đáo, hài hước nhưng vẫn “chuẩn vibe” của thần tượng.

Nổi bật trong đó là hai anh em Quang Hùng MasterD - Ryn Lee với mẫu gấu bông “2 trong 1” kết hợp giữa gấu trúc và vịt. Đôi mắt thâm thương hiệu là lý do khiến fan liên tưởng tới giọng ca Thuỷ Triều ngay khi nhìn thấy gấu trúc. Trong khi đó, Ryn Lee lại gắn liền với hình tượng chú vịt, biểu tượng của FC Vịt Con.

Mẫu gấu bông “2 trong 1” phiên bản anh em Quang Hùng MasterD - RynLee. Nguồn: nguyent.bichviet.3.

“Anh trai” Hải Nam khiến netizen cười xỉu khi được "gấu bông hoá" thành nàng tiên cá. Lấy cảm hứng từ tạo hình đánh úp fan ở buổi tổng duyệt concert Anh Trai “Say Hi” 2025 D-2, phiên bản đồ chơi này dù hơi… sai sai, nhưng tạo nên ấn tượng đặc biệt vì mang dấu ấn riêng của Hải Nam.

Gấu bông Ariel được fan nhận xét “y chang Hải Nam”. Nguồn: @t.bao.nghi.

Bộ 3 HIEUTHUHAI - NEGAV - HURRYKNG từ “gang gang” bỗng hoá mềm xèo trong biến thể cún bông, gà bông và ngỗng bông. Các Embes (fan NEGAV) còn tạo thêm điểm nhấn khi cho thần tượng đu trend “gà bông” hiện tại và tương lai.

Gà bông NEGAV "mất giá" khi về già. Nguồn: @lehanqq.

Fan sáng tạo dàn "line-up" cho concert gấu bông Anh Trai "Say Hi" 2024. Nguồn: @hihihoho304.

Nổi tiếng với hình tượng “bò biển” trong gameshow thực tế Chạy Ngay Đi mùa 3﻿, “anh trai thứ 31” Trấn Thành cũng được fan tìm cho chú bò biển bông để đu trend. Nguồn: @seedobery.

Phản ứng của dàn nghệ sĩ trước những phiên bản thú nhồi bông độc lạ của chính mình càng khiến fan thích thú. Trong khi Erik hào hứng hùa theo fan, ra giá mua lại “Erik đồ chơi”, thì BigDaddy dí dỏm phản biện khi thấy phiên bản gấu hồng bụng bự của mình: “Tôi đi tập thể thao đều đặn, tự vén áo lên mà xem lại bụng ngấn của mình đi”.

Màn phản ứng của BigDaddy không những không “gỡ điểm” mà còn khiến fan cười to hơn. Nguồn: @lurelianne.

"Anh trai" Erik hài hước hùa theo fan. Nguồn: @kaorikaori.tendo.