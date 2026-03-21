Gen Z đưa trí tưởng tượng bay cao: Nhìn trời mây cũng vẽ được 1001 câu chuyện

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Những hình ảnh "vẽ chuyện" trên trời mây của giới trẻ trở thành chủ đề gây chú ý trên "thành phố sợi chỉ" Threads.

Sự sáng tạo không cần phải xuất hiện trên giấy vẽ hay màn ảnh, mà đôi khi tồn tại trong chính cuộc sống hằng ngày. Thậm chí chỉ cần nhìn lên trời xanh mây trắng, nhiều bạn trẻ cũng có thể tạo nên những bức họa nghệ thuật dễ thương, dí dỏm và không kém phần ý nghĩa.

Chẳng hạn như gần đây, một bài viết trên Threads về vẽ tranh dựa trên mây trời đã thu hút lượt tương tác khủng, đồng thời trở thành chủ đề để các cư dân mạng khác nhân dịp trổ tài "hoa tay" của mình.

Bài viết về hình vẽ trên trời mây gây sốt Threads.
Chú chó và chú thỏ đang "chiến" nhau trên trời cao qua góc nhìn của bạn trẻ. Nguồn: @bahangxom68

Bên dưới bài đăng, nhiều hình ảnh vẽ mây trời xuất hiện, với những hình dáng và câu chuyện sáng tạo. Từ Mặt Trời, các bạn trẻ có thể vẽ nên hình tượng thiếu nữ xinh đẹp, hay dùng mây tạo thành những loài động vật đáng yêu, ngộ lạ chưa từng thấy.

Mây trời tác hợp thành hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp, vậy thì ngại gì mà ta không hoàn thành bức họa? Nguồn: @_poolovr
Cũng từ đám mây của "chủ thớt", một bạn trẻ vẽ thành thần Cupid bắn mũi tên tình yêu. Nguồn: @kh_nmy
Đám mây trở thành chú Pokémon hệ Lửa là Charmander. Nguồn: @motcanhhoa.dn
Cá mập con "Doo doo doo" cất tiếng hát trên trời xanh. Nguồn: @motcanhhoa.dn
Trên trời bỗng có chú vịt con đáng yêu đang cất tiếng. Nguồn: @motcanhhoa.dn
Chỉ là nét vẽ đơn giản thêm tia nắng nhưng cũng đủ khiến Mặt Trời trông sinh động hơn hẳn. Nguồn: @kafkaf_04
Trời chuyển mưa, trở thành "biển" cho cá voi và cá mập lơ lửng. Nguồn: @kano.hkn_

Có thể chỉ từ một phút giây lơ đãng, hay là khoảnh khắc nảy sinh ý tưởng từ hình ảnh mây trời, những bức họa trên là miền thư giãn mới dành cho giới trẻ sau giờ học, giờ làm áp lực. Giữa bối cảnh "bão hòa" và sự lớn mạnh của công nghệ AI hiện nay, sáng tạo nội dung nguyên bản vẫn là thứ đáng trân trọng, và đáng để trở thành những trào lưu mới được giới trẻ quan tâm và hưởng ứng.

#Trào lưu giới trẻ #Trào lưu Gen Z #vẽ mây trời #Threads #Trào lưu Threads

