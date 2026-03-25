Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tranh cãi fashionista đi hát, Quỳnh Anh Shyn có phản hồi gây chú ý

Lan Anh

HHTO - Mới đây, thông tin Quỳnh Anh Shyn ra mắt EP gây tranh luận. Trước ý kiến trái chiều, nữ fashionista lên tiếng khẳng định quyền theo đuổi âm nhạc.

Mới đây, thông tin Quỳnh Anh Shyn chính thức công bố 1st EP đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Là một fashionista nổi bật với dấu ấn cá nhân rõ nét trong giới thời trang, việc Quỳnh Anh Shyn lấn sân sang âm nhạc không chỉ khiến người hâm mộ tò mò mà còn kéo theo nhiều luồng ý kiến.

Quỳnh Anh Shyn bất ngờ thông báo về dự án mới.

Giữa làn tranh luận xoay quanh việc "lấn sân" ca hát, Quỳnh Anh Shyn đã trực tiếp lên tiếng thông qua một bài đăng trên Threads, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nội dung bài viết xuất phát từ ý kiến cho rằng các fashionista nên tập trung vào thế mạnh thời trang - với “sân chơi” là các tuần lễ thời trang - trong khi âm nhạc vốn thuộc về địa hạt chuyên môn của các ca sĩ chuyên nghiệp.

Trước quan điểm này, thay vì né tránh, Quỳnh Anh Shyn chọn cách đối diện thẳng thắn, thậm chí đưa ra lập luận mang tính phản biện: “Dược sĩ hát thì chúng tôi cũng hát". Phản hồi của "bà hoàng concept" không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn góp phần đẩy câu chuyện trở thành chủ đề “viral” trên mạng xã hội.

Quỳnh Anh Shyn đối đáp thẳng thắn chủ đề này một cách khéo léo pha chút hài hước.
Bà hoàng thời trang thậm chí nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng nghiệp.

Đáng chú ý, trong phần chia sẻ, Quỳnh Anh Shyn đã nhắc đến việc một dược sĩ gây xôn xao thời gian gần đây với các video hát lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, hay chính là Dược sĩ Tiến. Dù giọng hát còn gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc, bất chấp những ý kiến trái chiều. Thậm chí, khi được hỏi về việc “đánh đổi tiền bạc để được hát”, nam dược sĩ còn có những phản hồi thẳng thắn, tạo nên nhiều luồng tranh luận trong cộng đồng mạng.

Dược sĩ Tiến được Quỳnh Anh Shyn nhắc đến trong câu chuyện.

Thực tế, làn sóng nghệ sĩ “đa năng” không còn là câu chuyện xa lạ trong showbiz Việt. Trước đó, Châu Bùi cũng đã ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay là MV Big Girls Don’t You Cry, đánh dấu bước chuyển mình từ một fashionista sang lĩnh vực giải trí. Bên cạnh đó, nhiều diễn viên, hoa hậu hay influencers khác cũng đang dần mở rộng hoạt động sang ca hát, tạo nên một xu hướng đa dạng hóa hình ảnh cá nhân trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Nhiều trường hợp "lấn sân" ca khúc trước đó được nhắc lại.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là liệu Quỳnh Anh Shyn có thực sự “tay ngang” như những gì nhiều người nhận định. Trên thực tế, nữ fashionista từng bước ra từ chương trình Em Xinh "Say Hi" và ghi dấu ấn với khả năng trình diễn, xây dựng concept và biến hóa hình ảnh linh hoạt. Những tiết mục như Gã Săn Cá, Cách (Yêu Đúng) Điệu,... không chỉ cho thấy tư duy thẩm mỹ nổi bật mà còn phần nào chứng minh khả năng cảm nhạc, hát và rap ở mức ổn định.

Với chất giọng trong trẻo, dễ nghe, cô từng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Chính vì vậy, việc ra mắt EP lần này không hoàn toàn là một bước đi “liều lĩnh”, mà có thể xem là sự tiếp nối của một hành trình đã được gieo mầm từ trước. Đối với nhiều người hâm mộ, đây là cơ hội để Quỳnh Anh Shyn thể hiện sự nghiêm túc với âm nhạc, thay vì chỉ dừng lại ở những thử nghiệm mang tính giải trí.

Hơn cả yếu tố âm nhạc, công chúng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào phần hình ảnh - lĩnh vực vốn là thế mạnh của cô. Với danh xưng “bà hoàng concept”, Quỳnh Anh Shyn được kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, chỉn chu về mặt visual và có dấu ấn riêng biệt.

Với EP sắp ra mắt, netizen mong chờ ở Quỳnh Anh Shyn kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình.
Lan Anh
#Quỳnh Anh Shyn #Em Xinh Say Hi #Em Xinh #fashionista #âm nhạc

