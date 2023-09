Trang trọng lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

TPO - Lễ giỗ là dịp tưởng nhớ công đức to lớn của Đức Tả quân, đồng thời cũng là ngày cầu an cho bá tánh, cầu cho quốc gia, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc.