Tràn lan 'mỹ phẩm nhà làm' không nguồn gốc

report Cần siết chặt kiểm soát mỹ phẩm trên thương mại điện tử

Trình bày tham luận tại hội thảo, bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương - cho biết thương mại điện tử (TMĐT) đang ngày càng trở thành phương thức mua sắm phổ biến, trong đó mỹ phẩm là nhóm sản phẩm dẫn đầu về doanh thu và tần suất giao dịch.

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, TMĐT duy trì tốc độ tăng trưởng 18-25% mỗi năm. Năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Trong đó, nhóm mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp ước tính chiếm trên 20% tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến. Tỷ lệ người tiêu dùng mua mỹ phẩm qua nền tảng TMĐT tại Việt Nam vượt 60%, đặc biệt phổ biến trên Shopee, TikTok Shop và mạng xã hội như Facebook.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm online còn tồn tại nhiều rủi ro: hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí những hành vi vi phạm tinh vi như nhái thương hiệu, bán hàng chưa công bố, quảng cáo sai công dụng hoặc lợi dụng hình thức livestream để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.

Bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương. Ảnh: Duy Anh.

Theo bà Hà, hiện nay trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc mỹ phẩm chủ yếu đặt lên người bán, trong khi nền tảng TMĐT chỉ yêu cầu giấy tờ pháp lý như phiếu công bố sản phẩm nhưng chưa có công cụ đối chiếu dữ liệu với cơ quan quản lý. Điều này khiến hàng giả dễ dàng lọt qua.

Quy định hiện hành (Nghị định 93/2016) mới tập trung vào khâu sản xuất, chưa có điều khoản cụ thể với hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên môi trường số. Người bán có thể chỉnh sửa phiếu công bố để hợp thức hóa hàng giả, trong khi chế tài xử phạt theo Nghị định 98/2020 chưa bao quát được các mô hình mới như livestream, tiếp thị liên kết hay người bán xuyên biên giới.

Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu quản lý mỹ phẩm còn phân tán, thiếu sự kết nối giữa các cơ quan như quản lý thị trường, hải quan, thuế… Trong khi đó, bán hàng qua mạng xã hội và xuyên biên giới ngày càng phổ biến nhưng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả, nhất là khi người bán không có pháp nhân tại Việt Nam.

Đại diện Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương nhận định để khắc phục, cơ quan quản lý Nhà nước đang hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý mỹ phẩm trên môi trường số. Trước hết, làm rõ trách nhiệm người bán trong việc công khai phiếu công bố, thông tin nhập khẩu, phân phối, đồng thời chủ sàn phải áp dụng giải pháp kỹ thuật, cơ chế cảnh báo với sản phẩm vi phạm. Song song đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để kiểm chứng thông tin sản phẩm, gắn truy xuất nguồn gốc với dữ liệu cơ quan quản lý và công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử cần sửa đổi theo hướng quy định cụ thể về xác thực danh tính người bán, trách nhiệm của mạng xã hội có hoạt động thương mại, cùng chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi quảng bá, livestream bán mỹ phẩm giả, sai sự thật. Cơ chế quản lý cũng nên phân cấp cho địa phương, gắn với nâng cao năng lực hậu kiểm và chia sẻ dữ liệu dùng chung.

“Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại điện tử, phân cấp quản lý về địa phương theo Nghị định 146/2025 và Thông tư 38/2025, cùng với ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, sẽ mở ra cơ hội hình thành một cơ chế kiểm soát minh bạch, hiệu quả hơn. Với sự phối hợp chặt chẽ, cùng cơ chế chia sẻ, đối soát dữ liệu giữa TMĐT và ngành dược, mỹ phẩm cùng với cơ quan quản lý tại địa phương, TMĐT hoàn toàn có thể trở thành kênh phân phối tin cậy của ngành mỹ phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, vừa xây dựng niềm tin vào môi trường kinh doanh số” - bà Hà nói.