Tràn lan 'mỹ phẩm nhà làm' không nguồn gốc

Trình bày tham luận tại hội thảo, bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương - cho biết thương mại điện tử (TMĐT) đang ngày càng trở thành phương thức mua sắm phổ biến, trong đó mỹ phẩm là nhóm sản phẩm dẫn đầu về doanh thu và tần suất giao dịch.
Theo khảo sát của Bộ Công Thương, TMĐT duy trì tốc độ tăng trưởng 18-25% mỗi năm. Năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Trong đó, nhóm mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp ước tính chiếm trên 20% tổng doanh thu bán lẻ trực tuyến. Tỷ lệ người tiêu dùng mua mỹ phẩm qua nền tảng TMĐT tại Việt Nam vượt 60%, đặc biệt phổ biến trên Shopee, TikTok Shop và mạng xã hội như Facebook.
Dù vậy, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm online còn tồn tại nhiều rủi ro: hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí những hành vi vi phạm tinh vi như nhái thương hiệu, bán hàng chưa công bố, quảng cáo sai công dụng hoặc lợi dụng hình thức livestream để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.
Theo bà Hà, hiện nay trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc mỹ phẩm chủ yếu đặt lên người bán, trong khi nền tảng TMĐT chỉ yêu cầu giấy tờ pháp lý như phiếu công bố sản phẩm nhưng chưa có công cụ đối chiếu dữ liệu với cơ quan quản lý. Điều này khiến hàng giả dễ dàng lọt qua.
Quy định hiện hành (Nghị định 93/2016) mới tập trung vào khâu sản xuất, chưa có điều khoản cụ thể với hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên môi trường số. Người bán có thể chỉnh sửa phiếu công bố để hợp thức hóa hàng giả, trong khi chế tài xử phạt theo Nghị định 98/2020 chưa bao quát được các mô hình mới như livestream, tiếp thị liên kết hay người bán xuyên biên giới.
Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu quản lý mỹ phẩm còn phân tán, thiếu sự kết nối giữa các cơ quan như quản lý thị trường, hải quan, thuế… Trong khi đó, bán hàng qua mạng xã hội và xuyên biên giới ngày càng phổ biến nhưng chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả, nhất là khi người bán không có pháp nhân tại Việt Nam.
Đại diện Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương nhận định để khắc phục, cơ quan quản lý Nhà nước đang hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý mỹ phẩm trên môi trường số. Trước hết, làm rõ trách nhiệm người bán trong việc công khai phiếu công bố, thông tin nhập khẩu, phân phối, đồng thời chủ sàn phải áp dụng giải pháp kỹ thuật, cơ chế cảnh báo với sản phẩm vi phạm. Song song đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để kiểm chứng thông tin sản phẩm, gắn truy xuất nguồn gốc với dữ liệu cơ quan quản lý và công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Đặc biệt, Luật Thương mại điện tử cần sửa đổi theo hướng quy định cụ thể về xác thực danh tính người bán, trách nhiệm của mạng xã hội có hoạt động thương mại, cùng chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi quảng bá, livestream bán mỹ phẩm giả, sai sự thật. Cơ chế quản lý cũng nên phân cấp cho địa phương, gắn với nâng cao năng lực hậu kiểm và chia sẻ dữ liệu dùng chung.
“Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại điện tử, phân cấp quản lý về địa phương theo Nghị định 146/2025 và Thông tư 38/2025, cùng với ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, sẽ mở ra cơ hội hình thành một cơ chế kiểm soát minh bạch, hiệu quả hơn. Với sự phối hợp chặt chẽ, cùng cơ chế chia sẻ, đối soát dữ liệu giữa TMĐT và ngành dược, mỹ phẩm cùng với cơ quan quản lý tại địa phương, TMĐT hoàn toàn có thể trở thành kênh phân phối tin cậy của ngành mỹ phẩm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, vừa xây dựng niềm tin vào môi trường kinh doanh số” - bà Hà nói.
Tiếp nối tham luận, TS. Tạ Mạnh Hùng nhấn mạnh thời gian qua thị trường xuất hiện nhiều loại mỹ phẩm kém chất lượng, gần đây có dầu gội đầu có chất diệt côn trùng, mỹ phẩm giới thiệu như thuốc chữa bệnh, kem chống nắng không đúng chỉ số.
Đánh giá về tác động của ngành, TS. Tạ Mạnh Hùng cho rằng mỹ phẩm tuy còn nhỏ nhưng đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, đây là ngành gắn liền trực tiếp với sức khỏe cộng đồng nên yêu cầu đặt ra là phải quản lý hiệu quả và chặt chẽ.
Ông nhấn mạnh trong thời gian tới, công tác quản lý tập trung vào bốn nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, tăng cường quản lý và hậu kiểm. Theo ông, cần xây dựng hệ thống hậu kiểm hiệu quả hơn, định kỳ kiểm tra sản phẩm trên thị trường, nâng cao chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong công bố, quảng cáo, sản xuất mỹ phẩm, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc minh bạch, dễ dàng tra cứu.
Thứ hai là hỗ trợ phát triển mỹ phẩm sản xuất trong nước. Cục Quản lý Dược định hướng thúc đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), đầu tư công nghệ sản xuất, bao bì, tiêu chuẩn hóa chất lượng. Ông cho rằng cần xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt gắn với giá trị tự nhiên, thảo dược và nguyên liệu bản địa, đồng thời tạo điều kiện về vốn, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường quốc tế.
Thứ ba là nâng cao nhận thức người tiêu dùng. "Cần tổ chức các chiến dịch truyền thông về mỹ phẩm an toàn, hướng dẫn cách chọn lựa sản phẩm uy tín, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng công cụ kiểm tra thông tin công bố trên website của Cục Quản lý Dược”, ông nhấn mạnh.
Thứ tư là tăng cường phối hợp liên ngành và quốc tế. Các cơ quan chức năng như Y tế, Công Thương, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý mỹ phẩm. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước ASEAN và quốc tế để áp dụng phù hợp.
"Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trên cơ sở tuân thủ Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Nghị định này sẽ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 9/2025", TS. Tạ Mạnh Hùng báo cáo tại tham luận.
Cuối phần tham luận, ông nhấn mạnh phát triển là tất yếu, nhưng phải đi kèm chất lượng và đổi mới bền vững: "Phải quản lý một cách có hiệu quả và chặt chẽ. Tôi tin rằng, với sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng hành trách nhiệm từ phía doanh nghiệp, công tác quản lý mỹ phẩm trong thời gian tới sẽ ngày càng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển của thị trường".
Phát biểu tại hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến bảo đảm chất lượng, TS. Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - cho biết những năm gần đây, ngành mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô thị trường đạt khoảng 2,3-2,5 tỷ USD (tính đến năm 2024) và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 10-15%.
Thị trường tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, đồng thời cũng đang mở rộng sang nông thôn, đồng bằng và miền núi. Tuy nhiên, phần lớn mỹ phẩm tiêu thụ tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, chiếm khoảng 80-90%, đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và châu Âu, trong khi sản phẩm trong nước còn hạn chế về công nghệ, nghiên cứu và thương hiệu.
Sự phát triển này đã thúc đẩy nhiều lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất, quảng cáo, logistics, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, từ sản xuất, marketing đến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ sản xuất nội địa còn thấp, phần lớn mới dừng ở gia công đơn giản. Trong bức tranh đó, sự nở rộ của mỹ phẩm handmade, mỹ phẩm nhà làm đặt ra nhiều thách thức cho quản lý chất lượng.
Ông phân tích nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa chú trọng kiểm soát chất lượng, chưa tuân thủ đúng nguyên tắc Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm, thậm chí chưa đáp ứng các quy định về công bố sản phẩm, quảng cáo, ghi nhãn.
“Số lượng tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao khiến mỹ phẩm trở thành mục tiêu làm nhái, làm giả của các đối tượng phi pháp. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế (handmade), mỹ phẩm nhà làm (homemade) có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây, làm tăng thách thức trong việc kiểm soát các mỹ phẩm này khi mà người tiêu dùng chưa thực sự nhận thức đúng đắn về các tác hại của mỹ phẩm được sản xuất không đúng quy định, chưa được cấp phép, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”, ông Hùng nói.
Vừa qua, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp làm giả, làm nhái mỹ phẩm cao cấp. Trong tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5-15/6/2025, có nhiều vụ việc bị triệt phá.
Mặc dù người tiêu dùng biết rõ rằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả khôn lường, nhưng vẫn nhiều người chấp nhận mua vì tâm lý ham rẻ. Ông cho rằng: “Chính tâm lý này cũng là một trong những hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lan”.
Phát biểu tại hội thảo sáng 25/8, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự có mặt của các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.
Ông nhấn mạnh sự tham dự đông đủ của khách mời cho thấy sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội đối với lĩnh vực mỹ phẩm, ngành vừa gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày, vừa tác động sâu rộng đến sức khỏe cộng đồng và uy tín thương hiệu quốc gia.
Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhận định thị trường mỹ phẩm Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, được xem là năng động nhất trong khu vực ASEAN với sự tham gia của khoảng 137.000 doanh nghiệp. “Báo cáo tổng quan ngành Làm đẹp năm 2023 trên 5 sàn thương mại điện tử ở Việt Nam cho thấy, tổng doanh thu toàn ngành đạt 37,7 nghìn tỷ đồng với 341 triệu sản phẩm, tăng trưởng trên 50% so với năm 2022", ông nêu.
Từ góc độ dân số, Việt Nam hiện đang trong thời kỳ dân số vàng, nữ giới chiếm 50,1% trong hơn 100 triệu dân. Dự báo quy mô thị trường mỹ phẩm sẽ đạt gần 600 triệu USD vào năm 2025, trong đó thương mại điện tử chiếm 20,2% và tăng lên 24% vào năm 2027.
“Tỷ lệ phụ nữ sử dụng sản phẩm làm đẹp đã tăng từ 76% lên 86% trong giai đoạn 2018-2024, cho thấy hấp lực mà ngành làm đẹp đang mang lại”, ông nhấn mạnh.
Bên cạnh sự tăng trưởng, nhà báo Phùng Công Sưởng thẳng thắn chỉ ra thực trạng nhức nhối của thị trường: Mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng tràn lan, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện công khai trên các sàn thương mại điện tử. Nhiều bệnh viện tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân dị ứng, biến chứng do mỹ phẩm không an toàn.
“Tất cả điều này đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp chân chính và đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý”, ông nói thêm.
Ông Phùng Công Sưởng khẳng định hội thảo được tổ chức với mong muốn nhìn thẳng vào thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra giải pháp để minh bạch thị trường mỹ phẩm.
“Minh bạch không chỉ là chìa khóa để bảo vệ người tiêu dùng, mà còn là bệ phóng để doanh nghiệp phát triển bền vững”, Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.
Ông cho biết tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những chủ đề then chốt như kiểm soát nguồn gốc và chất lượng mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử, cơ chế công bố - sản xuất - đảm bảo chất lượng, cùng với kinh nghiệm từ chính các doanh nghiệp đang trực tiếp đối mặt với “cơn bão” hàng giả, hàng nhái.
Bày tỏ niềm tin vào kết quả của sự kiện, ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng với sự tham gia trách nhiệm và tâm huyết của quý đại biểu, quý nhà quản lý và chuyên gia, hội thảo sẽ đưa ra những kiến nghị có giá trị gửi tới cơ quan chức năng, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hậu kiểm, khuyến khích đổi mới công nghệ và quan trọng hơn hết là khôi phục niềm tin của người tiêu dùng”.
Kết thúc phát biểu, ông Phùng Công Sưởng gửi lời cảm ơn sự có mặt và đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp, đồng thời chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
- Đại tá, Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội nhà báo VN
- Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Trung ương MTTQVN
- TS Tạ Mạnh Hùng - Cục Phó Cục Quản lý Dược
- PGS-TS Trần Việt Hùng - Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM
- Thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế
Hồng Bàng
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản Lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương
- Bà Lê Thị Hà - Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương
- TS Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược- Bô Y tế
- Ca sĩ Nhật Kim Anh, đại diện Công ty Cổ phần Laura Sunshine
Hội thảo Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng diễn ra sáng 25/8 tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Từ sáng sớm, hàng nghìn sinh viên có mặt để lắng nghe chuyên gia, đại diện cơ quan chuyên môn chia sẻ góc nhìn về chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.
Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng lớn, ngành mỹ phẩm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu quốc tế hiện diện, nhiều doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ, từng bước khẳng định tên tuổi.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường mỹ phẩm cũng đang đối mặt với không ít vấn đề nhức nhối. Tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp chân chính, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin của người tiêu dùng.
Điều đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng không phân biệt được hàng thật giả, dẫn đến tiêu dùng thiếu thông minh.