Trải nghiệm hành trình xe lửa đặc biệt đến nhà máy xe lửa Gia Lâm từ 17/11

TPO - Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội là người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm tham quan từ bốt Hàng Đậu - ga Long Biên - ga Gia Lâm - Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Sáng 13/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, các sự kiện xoay quanh chủ đề “Dòng chảy” nhằm kết nối sự sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, hướng tới sự phát triển của ngành Công nghiệp văn hóa sáng tạo của Thủ đô.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo, đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ đã và đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí.

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian “Kiến trúc, nhà máy và vẽ (lại) giấc mơ hiện đại” do kiến trúc sư Mai Hưng Trung, sáng lập của tổ chức Hanoi Ad hoc thực hiện; các pavilion kiến trúc ngoài trời “Bến chờ” do kiến trúc sư Lê Quang Thạch - Công ty kiến trúc nội thất AVALO thiết kế; pavilion kiến trúc và nghệ thuật tại “Phân xưởng nóng” do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Quang - TOOB studio thực hiện; trưng bày “Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu”…

Ngành đường sắt sẽ tổ chức hai chuyến tàu riêng mang tên Hành trình di sản từ ga Hà Nội qua ga Long Biên, đến ga Gia Lâm. Ngày 17/11, ngày khai mạc lễ hội, tàu LH1 xuất phát từ Ga Long Biên lúc 19 giờ 5 phút, trong khi tàu LH2 xuất phát từ Ga Gia Lâm lúc 22 giờ 25 phút cùng ngày. Giá vé 20.000 mỗi lượt. Đoàn tàu gồm 3 toa, được thiết kế riêng, trang trí nghệ thuật. Trên tàu có nghệ sĩ biểu diễn.

Từ ga Gia Lâm, du khách có thể đi bộ đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm - nơi tổ chức Lễ hội thiết kế, sáng tạo Hà Nội, tham quan nhiều công trình kiến trúc và đầu máy xe lửa hơi nước Tự Lực, biểu tượng của ngành đường sắt.

Ông Hoàng Năng Khang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho hay chuyến tàu được dành riêng phục vụ du khách dịp lễ hội, đi qua 3 nhà ga lịch sử nhằm giúp người dân hiểu thêm về các di sản của ngành. Sau tuần lễ hội, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư, trang trí các nhà ga Hà Nội, ga Long Biên để trở thành điểm tham quan, nâng cao giá trị văn hóa lịch sử.