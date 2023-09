Trải nghiệm đáng sợ của Rosé (BlackPink)

TPO - Trước khi nổi tiếng toàn cầu, Rosé cùng các thành viên BlackPink sống chúng trong ký túc xá chật hẹp. Nữ ca sĩ cho biết đây là quãng thời gian mà điều kiện sống không mấy tốt đẹp, hầu hết các thần tượng đều phải trải qua.

Nhóm từng gây chú ý khi xuất hiện trong căn hộ sang trọng khi quay chương trình thực tế. Tuy nhiên, giống hầu hết thần tượng, các thành viên phải ở chung những ký túc xá nhỏ hơn, nơi điều kiện không mấy tốt đẹp.

Chia sẻ trong chương trình thực tế Sea of ​​Hope của đài JTBC, Rosé của BlackPink không chỉ thể hiện giọng hát mà còn kể những câu chuyện về sự nghiệp của mình.

Trong tập này, Rosé ở cùng phòng với ca sĩ Suhyun (AKMU) và nữ diễn viên Kim Go Eun. Cả ba ở trong căn phòng nhỏ nhưng đều có khoảng thời gian vui vẻ. Đặc biệt, Go Eun có vẻ cảm thấy mới vẻ và thích thú với trải nghiệm này so với hai người còn lại.

Rosé giải thích cảm giác sống cùng người khác trong ký túc xá không phải là mới đối với cô vì bản thân đã có 8 năm trải nghiệm.

Nữ ca sĩ cho biết mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt đẹp và thoải mái như nhiều người mong đợi, đặc biệt là khi Rosé lần đầu đến Hàn Quốc và trước khi cô lọt vào đội hình ra mắt với BlackPink.

“Khi mới đến Hàn Quốc, tôi không có mặt trong đội hình ra mắt. Vào thời điểm đó, vẫn chưa có bất kỳ sự xác nhận gì về việc ai sẽ là người ra mắt. Bởi thế, không gian nơi chúng tôi từng sống không hề đẹp đẽ như thế này” – giọng ca sinh năm 1997 chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu Rosé và các thành viên khác nói về những khó khăn mà họ phải chịu đựng trước khi ra mắt, đặc biệt là nơi ở có nhiều côn trùng. Trong một tập của chương trình thực tế 24/365 with BlackPink, các cô gái tiết lộ cách họ sống chung với gián và rết suốt thời gian dài.

Theo các thành viên, chỉ có Lisa đủ dũng cảm để bắt chúng, các cô gái nói họ biết ơn em út vì tất cả đều quá sợ hãi, không thể tự mình giải quyết.

Việc phải sống trong không gian tồi tệ là điều hầu hết thần tượng đều phải trải qua. Đó vẫn là thực tế mà của giới idol trước khi có thể ra mắt và trở thành ngôi sao bất luận là idol đến từ Big 3 hay công ty nhỏ.

Trước khi ra mắt, việc sống trong ký túc xá cùng nhau là dường như là điều kiện bắt buộc. Việc này giúp dễ dàng quản lý, kiểm soát, quản lý công việc. Bên cạnh đó, việc chung sống cùng nhau là phương pháp tốt giúp các thành viên trở nên gắn kết, làm việc nhóm tốt. Đây cũng là cách giúp chính các thực tập sinh, thần tượng giảm thiểu chi tiêu, chi phí sinh hoạt, đào tạo sẽ được tính sau khi họ ra mắt và tạo ra lợi nhuận.

Khi đạt được thành công nhất định, các nhóm nhạc, nghệ sĩ sẽ có chỗ ở tiện nghi hơn. Ở điều kiện tốt hơn, họ được phép dọn ra ở riêng nhưng vẫn phải đảm bảo lịch trình chung của nhóm. Với nhóm BlackPink, các thành viên đã tách riêng từ lâu và sống trong không gian sang trọng, tiện nghi.