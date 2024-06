Showbiz 29/6: MC Quỳnh Chi được cầu hôn ở tuổi 38

TPO - MC Quỳnh Chi chia sẻ loạt ảnh được cầu hôn nhưng giấu mặt nửa kia. Cô nói bạn trai là may mắn của mình.

Ngày 29/6, MC Quỳnh Chi chia sẻ một số khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Cô viết: “Yes I do” kèm biểu tượng chiếc nhẫn và trái tim.

Quỳnh Chi giấu mặt nửa kia. Cô cũng từ chối tiết lộ thêm về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trả lời bình luận của bạn bè, Quỳnh Chi nói bạn trai là may mắn của mình và hứa hẹn tổ chức đám cưới trong tương lai gần.

Nhiều bạn bè như MC Thụy Vân, Quỳnh Hoa, Hoàng Trang, ca sĩ Bảo Thy, Mai Tiến Dũng, diễn viên Thùy Anh… gửi lời chúc mừng tới Quỳnh Chi.

Quỳnh Chi sinh năm 1986, được khán giả biết đến thông qua một số chương trình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero, The Remix 2017...

Trong một bài phỏng vấn năm 2022, Quỳnh Chi cho biết cô yêu nhiều cũng thất bại nhiều. Những trải nghiệm này khiến Quỳnh Chi có nhiều vết thương lòng và khó mở lòng vì không tìm thấy cảm giác an toàn ở đối phương.

Trước khi gặp người bạn trai hiện tại, cô cũng cảm thấy mệt mỏi trước những lời thúc giục hay tiêu chuẩn về tuổi tác, hôn nhân mà xã hội đề ra.

Món quà của con trai khiến MC Thảo Vân bật khóc

Tối 28/6, MC Thảo Vân cho biết cô xúc động khi tham gia show ở cung Hữu Nghị và chứng kiến các nghệ sĩ biểu diễn với tình yêu gia đình. Theo nữ MC, dù là ai, có làm gì, ở đâu thì cuối cùng gia đình vẫn là nơi mang lại những điều giá trị nhất.

Cũng trong bài viết này, Thảo Vân tiết lộ món quà con trai Gia Bảo dành tặng mẹ sau chuyến đi chơi dài. Thảo Vân kể cô cho con một số tiền nhất định, vừa đủ để thử những điều mới mẻ, những món ăn hoặc món đồ con thích.

Tuy nhiên, Gia Bảo đã mua tặng mẹ một chiếc túi và một chiếc áo cho mình. Hành động ấm áp của con trai khiến Thảo Vân không nói nên lời.

“Có thể tôi là một bà mẹ mít ướt khi cứ nghĩ đến món quà con dành cho mình là trong lòng dâng lên một cảm giác thật ấm áp, yêu thương, không kìm được mà mắt cứ rơm rớm. Không biết rồi đây con sẽ thế nào nhưng ít nhất cho đến lúc này, tôi nghĩ mình là một người mẹ hạnh phúc”, MC Thảo Vân chia sẻ.

Gia Bảo là con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý. Sau khi cặp đôi đường ai nấy đi, Gia Bảo ở cùng mẹ. Cậu bé cũng thường xuyên qua thăm bố và ông bà nội.

Thảo Vân từng chia sẻ cô muốn hướng con là một người tử tế, nhân hậu để đi đúng đường khi trưởng thành.

Lý Hùng hội ngộ‘người tình màn ảnh’ Giáng My

Lý Hùng bày tỏ phấn khích khi hội ngộ Giáng My sau nhiều năm. Những hình ảnh của họ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. “Anh và chị My vẫn cứ phong độ mãi thôi”, “Tuyệt vời, Lý Hùng và Giáng My vẫn trẻ đẹp”, “Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh”…

Trong thập niên 1990, Giáng My là một trong những bạn diễn nữ ăn ý của Lý Hùng. Họ đóng chung với nhau 7 phim và dự án đầu tiên là Sài Gòn trong mắt em.

Lý Hùng từng chia sẻ Giáng My có vẻ đẹp riêng, quý phái và sang trọng, không lẫn với người nào hết. Tuy nhiên, họ chưa từng nói về chuyện tình cảm.