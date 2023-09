Lisa (BlackPink) mặc gì diễn ở hộp đêm khỏa thân?

TPO - Phía đại diện của Crazy Horse tiết lộ một số thông tin về màn trình diễn của Lisa. Sân khấu của nữ thần tượng nhóm BlackPink khiến nhiều khán giả lo lắng, nhất là vấn đề diễn khỏa thân vẫn là dấu hỏi lớn.

Trong 3 ngày 28-30/9, Lisa (BlackPink) diễn 5 buổi tại Crazy Horse - Quán rượu mang tính biểu tượng của Paris (Pháp) được thành lập năm 1951, nổi tiếng với những màn biểu diễn thoát y của vũ công. Độ tuổi bị cấm là dưới 16, mọi hình thức chụp ảnh, ghi hình đều không được phép. Tuy nhiên, nữ thần tượng đang nhận nhiều chỉ trích, cho rằng cô đang tự phá hủy hình tượng của mình và muốn thoát khỏi mác idol Kpop.

Theo Discoverwalks, Crazy Horse đặc biệt đánh giá cao những ứng viên có năng khiếu diễn xuất, cao từ 1,68 m đến 1,72 m, khoảng cách giữa hai ngực là 21 cm, trên hết là sự tinh tế, cá tính. Để tham gia buổi biểu diễn này, vũ công phải từ mười tám tuổi trở lên, đồng thời phải có kinh nghiệm múa.

Tại buổi tuyển chọn, các cô gái phải mặc nội y hoặc để ngực trần, đi giày cao gót và đôi môi đỏ mọng. Sân khấu đặc trưng tại đây là khi các vũ công đội bộ tóc giả màu nâu hoặc vàng, cắt vuông, phần rìa bao quanh khuôn mặt. Những yêu cầu khắt khe này đối với hình thể của phụ nữ cũng đã thu hút nhiều lời chỉ trích và buộc tội đối với show Crazy Horse.

Điều làm cho các buổi biểu diễn trở nên khác biệt so với bất kỳ buổi biểu diễn tạp kỹ là hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh giúp vũ công khoe thân trong trang phục nội y, váy cocktail và các họa tiết quyến rũ như sọc, đốm da báo… Ngoài những phần trình diễn của các vũ công, chương trình kết hợp với các nghệ sĩ biểu diễn tài năng khác.

Theo WWD, phía đại diện của Crazy Horse chia sẻ Lisa từ lâu là người yêu thích phong cách độc lạ của hộp đêm biểu diễn này và sẽ biểu diễn vài tiết mục solo cũng như xuất hiện trong các vở diễn riêng của đoàn kịch. Đây đều là những tiết mục đã nổi tiếng về Crazy Horse, trong đó có nhiều sân khấu kinh điển như But I Am a Good Girl, Crisis? What Crisis?.

Về những nghi ngờ trong trang phục trình diễn của Lisa, đại diện hộp đêm khiến người hâm mộ tò mò khi tiết lộ: “Lisa sẽ mang trang phục bình thường và thêm thắt một chút đặc biệt cá nhân riêng cho chúng”.

Từ tư liệu video về sân khấu gốc Crisis? What Crisis? Hay But I Am a Good Girl, người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi vũ công trình khỏa thân hoàn toàn ở cuối tiết mục. Về phía Lisa, nữ thần tượng chưa hé lộ thêm điều gì về màn thể hiện của mình.

Crisis? What Crisis? được đạo diễn bởi Philippe Decouflé, lấy cảm hứng từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ở Mỹ. Vũ công người Pháp vào vai nữ chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia đang trên bờ vực phá sản. Trò chơi quyến rũ bắt đầu trên sân khấu quán rượu huyền thoại của Pháp, tỷ giá hối đoái của sàn giao dịch chứng khoán Paris được chiếu trên màn hình lớn. Các chỉ số ngày càng thất thường khi quần áo bắt đầu được cởi bỏ.

Dường như nữ thần tượng nhóm BlackPink đã sớm chuẩn bị cho hình tượng gợi cảm của bản thân khi cô liên tục đăng ảnh áo tắm, diện đồ siêu ngắn, lộ da thịt trong các buổi concert Born Pink. Tuy vậy, nhiều người vẫn không hiểu lý do Lisa chấp nhận diễn ở hộp đêm này. Cách đó vào tháng 5, người đẹp gốc Thái Lan chia sẻ: "Tôi không dám đăng ảnh bikini vì sợ mẹ mắng".