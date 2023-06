Trả lời tố cáo phá tường nhà người có công, ép giáo viên tăng giờ làm

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Nguyễn Thị Yên, trú tại thôn 3 (xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Nơi ở của bà Yên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đang thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ. Năm 2021, khi tường nhà bị một số đối tượng đến đập phá, bà Yên đã quay được hình ảnh và tố cáo sự việc tới Công an huyện Mê Linh. Trước sự việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án, nhưng sau đó lại tạm đình chỉ vụ án này với lý do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được bị can. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh có văn bản trả lời, cho biết đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Yên và sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đơn của tập thể giáo viên trường Mầm non Thị trấn Lâm (Ý Yên, Nam Định) phản ánh: Từ năm 2019 - 2023, lãnh đạo trường Mầm non Thị trấn Lâm có nhiều biểu hiện vi phạm trong điều hành, quản lý trường. Đơn cử, đơn phản ánh lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thu tiền, vận động các khoản tài trợ đầu năm học và chi nhiều khoản trái quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ý Yên và tỉnh Nam Định. Ngoài ra, đơn còn đề cập việc lãnh đạo nhà trường yêu cầu giáo viên, người lao động tăng giờ làm và làm nhiều việc ngoài quy định của ngành giáo dục và Bộ Luật Lao động. Ngày 23/5/2023, báo Tiền Phong đã chuyển phản ánh trên đến Phòng GD&ĐT huyện Ý Yên. Ngày 8/6/2023, Cơ quan này có văn bản trả lời, cho biết đã tiếp nhận và sẽ triển khai kiểm tra, xác minh khách quan, chính xác các thông tin liên quan đến vụ việc để phản hồi đến báo Tiền Phong.

3. Đơn của vợ chồng bà Đoàn Thị Phượng và ông Phạm Đăng Tuynh, trú tại số nhà 83 đường Máng Nước (xã An Đồng, An Dương, thành phố Hải Phòng) kiến nghị việc bị thu hồi đất của gia đình tại xã Kim Đính (Kim Thành, Hải Dương) nhưng lại bồi thường, đền bù không đúng thửa đất đã thu hồi. Ngày 2/6/2023, Ban tiếp công dân tỉnh Hải Dương có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết đã chuyển đơn của vợ chồng bà Phượng đến Chủ tịch UBND huyện Kim Thành để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, trả lời công dân và phúc đáp báo Tiền Phong, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.