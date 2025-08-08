Trà Hải Đăng - Văn hóa bền vững

"Gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, Trà Hải Đăng đã ra đời. Ngay khi xuất hiện trên thị trường với sự đa dạng về các dòng sản phẩm trà từ vùng trà Tân Cương Thái Nguyên, Hải Đăng Trà đã nhanh chóng khẳng định được vị thế và uy tín.

Các sản phẩm của chúng tôi không chỉ mang giá trị chất lượng cao mà còn gắn liền với những câu chuyện văn hóa, ý nghĩa sâu sắc. Với những ưu điểm vượt trội, Hải Đăng Trà vinh dự được lựa chọn là thương hiệu trà phục vụ trong các kỳ họp Quốc hội.

Sản phẩm của công ty giới thiệu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà bên hành lang Quốc hội

Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào loại chè cổ Trung Du để tiến hành quy trình cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu chè xanh. Quy trình này bao gồm các bước từ làm sạch diện tích canh tác, xử lý các yếu tố về độc tố của địa hình, đảm bảo duy trì độ ẩm, hướng dòng nước ngầm tự nhiên, cũng như tăng cường nguồn dinh dưỡng cho cây chè. Hải Đăng Trà là kết quả của quá trình nghiên cứu miệt mài trong gần 20 năm của Công ty TNHH TH Hải Đăng. Đội ngũ chuyên gia đã dồn tâm huyết nghiên cứu sâu về kỹ thuật nông nghiệp tại vùng đất Tân Cương, nơi có điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi cho sự phát triển của cây chè. Đồng thời, công ty cũng đã nghiên cứu và tạo ra sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ để chăm sóc cây chè từ trứng gà, mật ong, đỗ tương... Nhờ sự kết hợp này, nguồn nguyên liệu chè xanh của Hải Đăng Trà trong lần kiểm nghiệm đầu tiên đã đạt tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000:2018 – một trong những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về thực hành nông nghiệp an toàn".

Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng trên các đồi chè xanh mướt, Công ty Trà Hải Đăng cam kết mang đến tay người tiêu dùng những sản phẩm trà tinh túy nhất

"Việc xác định vùng nguyên liệu an toàn là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường. Khi nguồn nguyên liệu hữu cơ đã được chứng nhận, Hải Đăng Trà tự hào khẳng định vị thế của mình bằng cách trở thành một trong các sản phẩm trà đặc sắc. Hải Đăng Trà ngay khi ra đời đã xác lập sứ mệnh và định hướng rõ ràng là mang câu chuyện văn hóa vào từng sản phẩm trà. Vì vậy, 12 dòng sản phẩm của Hải Đăng Trà đều gắn liền với câu chuyện văn hóa như: Diên Hồng, Khổng Tước Nương Trà, Tượng Ngộ Trà, Liên Hồng Trà, Nguyệt Giang Trà... Những điều này không chỉ mang lại giá trị độc đáo mà còn góp phần tạo nên sự khác biệt, giúp khách hàng cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc qua mỗi gói trà".

Khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi đã giúp Hải Đăng Trà đạt được hương vị đặc trưng, rất riêng của vùng chè Thái Nguyên. Với phương pháp canh tác truyền thống được kế thừa và phát triển từ nhiều thế hệ.