TPHCM xuất hiện mưa về chiều, có nơi mưa lớn vào cuối tuần

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay và hai ngày cuối tuần (17-18/5), mưa dông ở TPHCM có xu hướng xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn vào buổi chiều và tối.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong hôm nay (16/5) khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, hình thế thời tiết trong những ngày tới ở khu vực Nam bộ tiếp tục chịu tác động của nhiều hệ thống gây nhiễu động hình thành mưa trên diện rộng.

Cụ thể, hiện rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây (trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc) đang suy yếu dần. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 19/5, vùng áp thấp nóng này sẽ phát triển trở lại và mở rộng về phía Đông, gián tiếp làm gia tăng chênh lệch áp suất giữa lục địa và biển, tạo điều kiện thuận lợi cho gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh.

Đáng chú ý, rãnh áp thấp xích đạo – yếu tố quan trọng gây mưa ở Nam bộ – đang nâng trục dần lên phía Bắc và từ ngày 19/5 sẽ nằm ngang qua khu vực này. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía Đông sau ngày 19/5, nhường chỗ cho các hình thế gây mưa phát triển.

Dự báo từ ngày 20/5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh, mang theo lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền. Nam bộ, trong đó có TPHCM, sẽ bắt đầu xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối, có nơi mưa to, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, từ nay đến ngày 25/5, mưa dông ở TPHCM có xu hướng xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn vào buổi chiều và tối, có điểm mưa vừa, mưa to.

Vào hai ngày cuối tuần (17 và 18/5), nhiều nơi ở TPHCM có xác suất mưa khoảng 60%, từ ngày 19 đến 22/5, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn với xác suất khoảng 70%.

Trong cơn mưa dông cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người đi đường và có thể dẫn đến ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, thoát nước kém.