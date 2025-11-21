Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

TPHCM xử lý hàng ngàn nhà đất công sau sáp nhập như thế nào?

Duy Quang
TPO - Sau sáp nhập, TPHCM đang có hàng ngàn mặt bằng nhà, đất, công trình, trụ sở do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng không sử dụng. Do đó, Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, quyết định việc xử lý, bố trí các nhà, đất công sản bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

UBND TPHCM vừa có báo cáo số 266/BC-UBND về thực hiện thống kê báo cáo mặt bằng nhà, đất, công trình, trụ sở do Nhà nước trực tiếp quản lý không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, chống lãng phí trên địa bàn sau sáp nhập.

Theo đó, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, UBND cấp phường và các đơn vị liên quan đã có báo cáo (chưa đầy đủ, còn nhiều UBND cấp xã chưa báo cáo) về tình hình mặt bằng nhà, đất, công trình, trụ sở do Nhà nước trực tiếp quản lý sau sáp nhập địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, TPHCM (cũ) có 102 UBND xã, phường thì chỉ có 73 đơn vị gửi báo cáo (còn 29 đơn vị chưa báo cáo). Tổng số mặt bằng nhà, đất là 1.453 với tổng diện tích hơn 4 triệu m2. Hiện có 836 đất trống. Tiến độ xử lý mặt bằng nhà, đất là 91 cơ sở tiếp tục quản lý, 17 đề xuất cho thuê, 1 đang thực hiện thủ tục để đấu giá, 1.344 hình thức khác.

Khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) có 36 UBND xã, phường thì 16 đơn vị đã gửi báo cáo (20 đơn vị chưa báo cáo). Tổng số mặt bằng nhà, đất là 144 với tổng diện tích khoảng hơn 380.000 m2. Trong đó, có khoảng 60 đất trống, 68 đang sử dụng. Tiến độ xử lý mặt bằng nhà, đất là 7 đề nghị đấu giá, khoảng 137 hình thức khác.

Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 30 UBND phường, xã, đặc khu thì chỉ 17 đơn vị gửi báo cáo, 13 đơn vị chưa gửi báo cáo. Tổng số mặt bằng nhà, đất khoảng 150, tổng diện tích hơn 341.000 m2. Hiện có 100 đất trống, 163 sử dụng khác. Tiến độ xử lý là 6 đề xuất đấu giá, 144 hình thức khác.

Còn theo thống kê mặt bằng nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý với tổng số nhà, đất 216, tổng diện tích hơn 3,9 triệu m2. Hiện trạng gồm 117 nhà, đất trống, 104 sử dụng khác.

1-644.jpg
Khu Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đang bỏ không sau sáp nhập. Ảnh: TNO.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương đang quản lý 1 nhà, đất với diện tích hơn 525 m2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Bà Rịa - Vũng Tàu có số mặt bằng nhà, đất là 339, tổng diện tích hơn 15,9 triệu m2. Hiện 150 đất trống, khoảng 186 sử dụng khác. Tiến độ xử lý là 71 đề xuất đấu giá và cho thuê ngắn hạn, 268 hình thức khác.

Do đó, UBND TPHCM đã thống nhất giao UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất tại địa phương để báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng nhằm bảo đảm việc sử dụng nhà, đất tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, quyết định việc xử lý, bố trí các nhà, đất công sản bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí. Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết dứt điểm đối với các nhà, đất có tranh chấp, khiếu nại; thực hiện thu hồi lại đất bị lấn, chiếm để đưa vào sử dụng khai thác.

Đối với nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, TPHCM giao đơn vị này đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp hoặc thực hiện đề xuất cho thuê ngắn hạn theo trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất, tài sản gắn liền với đất ngắn hạn theo quy định.

TPHCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất trong quản lý, sử dụng nhà, đất, bảo đảm việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, đúng với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch, pháp luật xây dựng.

Duy Quang


