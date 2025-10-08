Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TPHCM thí điểm không cho học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 10, 16 trường học tại TPHCM sẽ triển khai thí điểm mô hình giờ ra chơi không điện thoại. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong nỗ lực giúp học sinh giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử, tăng cường vận động và giao tiếp trực tiếp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, từ tháng 10 đến hết học kỳ I năm học 2025–2026, 16 trường học trên địa bàn thành phố sẽ được chọn để thí điểm mô hình giờ ra chơi không điện thoại.

Trong thời gian này, học sinh sẽ không được sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong giờ giải lao. Mỗi trường có thể linh hoạt xây dựng phương án quản lý phù hợp với điều kiện thực tế, như gửi điện thoại tại lớp, bàn giao cho giáo viên hoặc tạm cất giữ trong tủ an toàn của trường.

Nếu kết quả đạt hiệu quả tích cực, chương trình sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố từ tháng 1 năm sau.

ds3-1759830667-7783-1759831229-1.jpg
Danh sách 16 trường thí điểm mô hình giờ ra chơi không điện thoại

Để khoảng thời gian không điện thoại không trở nên nhàm chán với học sinh, Sở GD&ĐT khuyến khích các trường tổ chức ít nhất ba loại hình hoạt động trong giờ ra chơi, kết hợp giữa vận động thể chất, giao lưu nghệ thuật và rèn luyện kỹ năng sống.

Cụ thể, các trường có thể bố trí khu thể thao mini như bóng rổ, cầu lông, nhảy dây; góc đọc sách, sân khấu nhỏ để học sinh biểu diễn văn nghệ; hoặc trò chơi dân gian, tập thể như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co, đá cầu…

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu mỗi học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi nhằm khuyến khích các em vận động, giao tiếp trực tiếp thay vì “dán mắt” vào màn hình.

1382852963639045229.jpg
Học sinh TPHCM trong một tiết học. Ảnh: A.N.

Chủ trương “giờ ra chơi không điện thoại” được xem là một trong những nỗ lực của ngành giáo dục TPHCM trong việc xây dựng môi trường học tập thân thiện, chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh.

Trước khi triển khai, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, phụ huynh, học sinh và nhận được sự đồng thuận cao.

Một vài năm trở lại đây, nhiều trường học ở TPHCM như Phổ thông Năng khiếu, THPT Thạnh Lộc, Trường Chinh, Bà Điểm, Lương Thế Vinh, THCS Lê Văn Tám,... đã hạn chế học sinh mang và sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.

Anh Nhàn
#Chống phụ thuộc thiết bị điện tử trong trường học #Mô hình giờ ra chơi không điện thoại #Khuyến khích hoạt động vận động và giao tiếp trực tiếp #Chương trình thí điểm tại TP.HCM #Xây dựng môi trường học đường lành mạnh #Tăng cường kỹ năng xã hội cho học sinh #Hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh #Phương án quản lý điện thoại trong trường học #Nhân rộng mô hình giáo dục hạn chế công nghệ #Hoạt động thay thế trong giờ ra chơi

Xem thêm

Cùng chuyên mục