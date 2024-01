TPHCM: Hàng Tết giảm giá đến khó tin

TP - Trái với tâm lý e ngại, sợ sắm Tết vì lo hàng tăng giá gấp đôi, gấp ba, thực tế hiện nay, nhiều mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán tại TPHCM có giá rẻ đến khó tin.

Mua gì cũng giảm

Chiều 23/1, chị Mỹ Lan (40 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) đến cửa hàng Bách Hóa Xanh gần nhà mua dưa hành, cà rốt… làm dưa món - món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Chị Lan không tin vào mắt mình khi củ cải trắng chỉ có giá 5.000 đồng/kg, cà rốt 10.000 đồng/kg, các loại bắp cải cũng chỉ 15.000 đồng/kg… “Tôi không tin được hàng hóa ở thời điểm cận Tết này lại rẻ đến vậy. Tôi hỏi lại nhân viên siêu thị, sau đó còn được giới thiệu hàng loạt thực phẩm, từ chả giò, nem chua, các loại cá tươi đều giảm giá từ 30 - 50% so với hồi đầu tháng” - chị Lan nói.

Tại nhiều siêu thị như Go!, Co.op Mart, Emart, MM Mega Market… thời điểm chiều tối gần đây đều tấp nập khách. Vừa du xuân chụp ảnh ngay trong siêu thị, vừa dùng thử các sản phẩm từ xúc xích, chả giò, bánh chưng… giúp chị Thu Tâm (35 tuổi, nhân viên văn phòng) chọn sản phẩm ưng ý cho cả gia đình. “Bên cạnh nhiều thực phẩm thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn… đang có giá giảm từ 50 - 70%, tôi còn chọn được các loại bánh kẹo, hạt khô… ngay trong siêu thị với giá rẻ hơn hàng chợ và yên tâm hơn với an toàn thực phẩm. Chỉ với 2 triệu đồng, tôi đã sắm Tết gần như đầy đủ. Tôi còn trúng thưởng phần quà Tết khi quay số nên hy vọng may mắn cả năm” - chị Tâm nói.

Nắm bắt nhu cầu chi tiêu tiết kiệm của người lao động khi mua sắm Tết, nhiều doanh nghiệp, siêu thị còn chủ động sản xuất những gói thực phẩm nhỏ hơn, giá thành mềm hơn để ai cũng có thể mua sắm. Chọn những chiếc bánh chưng cỡ vừa với giá chỉ khoảng 50.000 đồng/cái, chị Minh Hằng (công nhân làm việc tại TP Thủ Đức) tâm sự: “Tùy theo túi tiền để mình sắm Tết. Ví dụ như năm trước mình chọn bánh chưng cỡ đại, trứng muối heo quay thì năm nay chọn bánh nhỏ hơn, chỉ có nhân đậu thôi và giá cũng rẻ hơn phân nửa. Mình cũng canh những ngày cận Tết, các siêu thị đều giảm giá “kịch trần” để mua sắm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa sắm đủ đồ Tết cho gia đình”.

Trên nhiều tuyến đường, chợ lẻ tại TPHCM, hoa trái về chợ phục vụ Tết ngày càng nhiều và có giá giảm đến 50% so với ngày thường. Bưởi năm roi, bưởi da xanh chưng Tết chỉ 25.000 - 30.000 đồng/kg, có nơi bán 20.000 đồng/quả (nặng khoảng 1 - 1,5 kg), dưa hấu 8.000 đồng/kg, chuối chỉ 5.000 đồng/kg, củ kiệu 20.000 - 30.000 đồng/kg…

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.food) cho biết, đang cung ứng ra thị trường Tết từ 1,3 - 1,5 triệu quả trứng/ngày. “Năm nay sức mua giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và giá bán đang giảm 10%. Chúng tôi còn có nhiều chương trình khuyến mãi, tặng thêm trứng cho khách để tăng sức mua Tết” - ông Thiện cho hay.

Thịt heo hết “sốt” giá

Thịt heo là mặt hàng thường tăng giá dịp Tết nhưng hiện nay cũng giảm bất ngờ. Chọn mua đầy giỏ hàng các loại thịt heo được bày bán tại siêu thị, bà Nguyễn Thị Hương (60 tuổi) vui mừng nói: “Thịt heo ở siêu thị đang khuyến mãi với giá tốt quá, lại có nguồn gốc rõ ràng nên tôi rất yên tâm. Tôi tranh thủ mua nhiều để dành làm thịt ngâm mắm, gói bánh chưng, bánh tét, trữ đông để làm món thịt kho trứng…”.

Hệ thống siêu thị Co.opmart đang giảm giá từ 15 - 20% cho các sản phẩm cốt lết heo, nạc đùi, nạc vai, cốt lết ướp muối sả, sườn chặt heo của các thương hiệu uy tín... Tất cả các sản phẩm thịt heo được bày bán tại hệ thống Central Retail đều giảm giá sâu, như thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giảm 26.000 đồng/kg), thịt đùi heo 89.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng/kg), các loại thịt ba rọi, thịt vai, sườn non… có giá từ 89.000 - 215.000 đồng/kg (giảm từ 12.000 - 16.000 đồng/kg). Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam nói: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm mặt hàng thiết yếu là thịt heo của người dân trong dịp Tết”.

Trong khi đó, thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà ở chợ truyền thống cũng giảm giá từ 5 - 20%.

Ông Phan Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Vissan cho biết, theo kế hoạch, công ty cung ứng gần 1.100 tấn thực phẩm tươi sống, 3.800 tấn thực phẩm chế biến. Ngoài giảm giá kéo dài, từ ngày 6 - 9/2 (tức 27 - 30 tháng Chạp), công ty sẽ có các chương trình giảm giá sốc, sâu dành cho khách hàng mua sắm Tết “trễ” với giá ưu đãi 10 - 30%.

Giảm giá do sức mua yếu

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo một siêu thị ở quận Gò Vấp cho biết, đơn vị cũng đang có đợt giảm giá lên đến 80% bắt đầu từ một tháng trước Tết. Theo vị này, lý do nhiều mặt hàng giảm giá sâu trong thời điểm cận Tết như năm nay chủ yếu do sức mua rất yếu. Vì vậy, các DN, nhà phân phối phải tìm mọi cách kích cầu, kéo mãi lực lên.

“Những chương trình giảm giá sâu dịp Tết hiện nay là giảm thực sự chứ không phải “tăng lên rồi giảm xuống” hay hàng kém chất lượng, mà đây là cái bắt tay giữa nhà sản xuất và nhà bán lẻ nhằm thúc đẩy sức mua. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng còn tự bỏ kinh phí để giảm giá sản phẩm, đẩy hết hàng hóa trước Tết nhằm tránh hàng tồn cũng như tốn kém chi phí vận chuyển chở về. Vì thế hàng Tết đã giảm giá, nay lại càng giảm thêm. Đây là dịp để người tiêu dùng tranh thủ mua sắm Tết với mức giá hấp dẫn và nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả ngành hàng” - vị này chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Anh Đức- Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, dịp Tết năm nay, do thu nhập eo hẹp, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm. Vì vậy, các đơn vị bán lẻ đều chuyển hướng hàng Tết vào những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ và mang tính ứng dụng cao. “Trước đây, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm mang tính khác biệt thì bây giờ họ ưu tiên những gì thiết thực cho cuộc sống hàng ngày với giá cả phải chăng” - ông Đức chia sẻ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, các sản phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường đều cam kết không điều chỉnh giá. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành, chia sẻ giá bán tốt nhất đến người tiêu dùng chính là tín hiệu tốt nhằm đảm bảo giá bán ổn định trong dịp Tết này.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Chiều 23/1, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng, tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán. Các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, không được để đứt gẫy nguồn cung; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả trước các diễn biến bất thường trong cung ứng hàng hóa. Văn Kiên