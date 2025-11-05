TPHCM gỡ vướng về xác định giá đất cho dự án Lakeview City và New City

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã trình thẩm định đối với việc xác định lại giá đất của dự án Lakeview City và dự án 1.330 căn hộ New City. Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM cũng đã tổ chức họp thẩm định lại.

Ngày 4/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại là Lakeview City). Sau đó, Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM đã tổ chức họp thẩm định và đã chốt phương án giá đất.

Trước đó, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, dự án Lakeview City đã được giải quyết các vướng mắc về tiền sử dụng đất.

Dự án Lakeview City được gỡ vướng về xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (chi phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh - tức vào năm 2008.

Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu 30,1 ha Nam Rạch Chiếc - tức là vào năm 2017.

Theo đó, tổng số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City là gần 5.176 tỷ đồng dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021 sẽ được xác định lại. Đây cũng là cơ sở để Novaland tiến tới cấp sổ cho cư dân của dự án trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, khoản trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng của dự án Lakeview City cho kỳ báo cáo tài chính soát xét năm 2024 của Novaland, theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán, sẽ được điều chỉnh và thực hiện hoàn nhập khi đủ điều kiện.

Đại diện Novaland cho biết, đây là cơ sở để tập đoàn có nguồn tiền mạnh mẽ để triển khai các kế hoạch kinh doanh sắp tới, cũng như đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan. Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TPHCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15.

Dự án Lakeview City tọa lạc ở vị trí mặt tiền đường song hành, phường An Khánh, TPHCM với quy mô 960 căn biệt thự, nhà phố. Khu đất triển khai dự án có nguồn gốc được hoán đổi với dự án 30,2 ha (tên thương mại là The Water Bay) tại phường Bình Khánh. Dự án này gặp vướng mắc trong xác định thời gian tính tiền sử dụng đất.

TPHCM cũng xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ New City.

Cụ thể, năm 2016, UBND TPHCM có quyết định phê duyệt xác định thời điểm định giá đất cho cả 2 dự án là cùng năm 2008. Đến tháng 12/2020, UBND TPHCM lại ban hành quyết định phương án xác định giá đất đối với dự án Lakeview City là tại thời điểm tháng 4/2017. Căn cứ vào đó, Cục Thuế TPHCM đã tính tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp gần 5.176 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tập đoàn Novaland không đồng ý vì công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo quyết định giao đất năm 2004. Vướng mắc vấn đề này, dự án Lakeview City đã đi vào sử dụng từ 2018 nhưng đến nay cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Ngoài Lakeview City, với nhóm dự án được giải quyết vướng mắc theo Nghị quyết 170, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (tên thương mại là New City). Đối với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (tên thương mại là The Tresor), Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tham mưu, đề nghị Tòa án nhân dân TPHCM sớm đưa vụ án ra xét xử để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.