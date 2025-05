TPHCM đối thoại để gỡ vướng sổ hồng cho 8 dự án

TPO - Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã đối thoại từng dự án để tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng, do vấn đề phát sinh từ nhiều năm nhưng chủ đầu tư chậm xử lý khiến công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà bị “tắc” theo.

Gỡ vướng 8 dự án

Ngày 15/5, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, (Tổ trưởng Tổ công tác 5013) đã chủ trì buổi làm việc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Các dự án được xem xét tại buổi làm việc, gồm chung cư nhà ở xã hội phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Nam Phan làm chủ đầu tư; khu nhà ở Khang An, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư; dự án xây dựng nhà để bán, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức giữa bên chuyển nhượng là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TPHCM (INVESCO) làm chủ đầu tư và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CP Phú Gia.

Khu nhà ở Bình Hưng - Văn Lang, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm chủ đầu tư; chung cư C1, C2 và 36 căn nhà liên kế thuộc dự án khu nhà ở Gò Sao, số 9A phường Thạnh Xuân, quận 12 do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư.

Khu phức hợp Hà Đô Centrosa - khối B1 ở số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10 do Công ty CP Hà Đô-756 Sài Gòn làm chủ đầu tư; khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Tổng Công ty IDICO làm chủ đầu tư.

Đối thoại từng dự án

Tại buổi làm việc, từng dự án được Tổ công tác 5013 và các chủ đầu tư đưa ra để “mổ xẻ” nhằm gỡ khó trong việc cấp sổ hồng trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, Khu phức hợp Hà Đô Centrosa có quy mô 115 căn thấp tầng (đã cấp sổ hồng cho 113/115 căn), 28 căn thương mại dịch vụ (chưa cấp) và 2.287 căn hộ chung cư gồm 3 lô 1A1, 1A2 và 1B, trong đó lô 1B có 510 căn.

Trước đó, ngày 20/7/2021, Sở Tài nguyên Môi trường (nay là Sở Sở Nông Nghiệp và Môi trường) đi thực tế hiện trạng và tại văn bản số 5365/STNMT-QLĐ, trong đó có nội dung “ranh đất phía tây thực tế của lô B1 không phù hợp với ranh đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT69073 do một số hộ dân hiện nay vẫn còn quản lý, sử dụng…”. Đây là nguyên nhân Sở Nông Nghiệp và Môi trường chưa xem xét chấp thuận đủ điều kiện cấp sổ hồng cho 510 căn hộ lô 1B.

Tuy nhiên trong văn bản báo cáo Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô-756 Sài Gòn Nguyễn Trọng Hiếu khẳng định, qua kiểm tra thì ranh giới khu chung cư 1B có chồng lấn với 12 hộ dân, diện tích khoảng 62 m2. Phần chồng lấn này nằm trong ranh giới của dự án theo giấy chứng nhận đã cấp cho công ty và không được công nhận trong giấy chứng nhận của 12 hộ dân giáp ranh.

Do đó, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư cung cấp biên bản làm việc giữa doanh nghiệp với 12 hộ dân nói trên để tìm hướng giải quyết nhưng phía Công ty CP Hà Đô-756 Sài Gòn không cung cấp được.

Về nội dung này, đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cho biết, hơn 1 năm trước, văn phòng đã yêu cầu doanh nghiệp cần làm việc với dân để tìm tiếng nói chung để từ đó tìm hướng giải quyết dứt điểm việc chồng lấn ranh, trên cơ sở đó mới có cơ sở cấp sổ hồng cho 510 căn hộ tại lô 1B.

Ông Thắng yêu cầu Công ty CP Hà Đô-756 Sài Gòn cần có buổi làm việc với các hộ dân sớm, không để ảnh hưởng đến việc cấp sổ hồng của hàng trăm người mua nhà tại đây.

Tại dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi TP. Thủ Đức do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP. Thủ Đức làm chủ đầu tư, có diện tích 340.708 m2 theo quyết định 604/QĐ-UB ngày 11/2/2003 với quy mô 1.208 lô đất nền, 4 chung cư cao ốc…

Sau khi chuyển nhượng 629 nền đất cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm quỹ nhà tái định cư, số còn lại chủ đầu tư đem hợp tác với một số doanh nghiệp với 153 nền đất. Trong đó hợp tác với Công ty Đại Dương 78 nền và 34 nền đã được cấp sổ đứng tên Công ty Đại Dương, số còn lại đang nộp hồ sơ.

Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, chủ đầu tư và các đối tác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh từ năm 2003 nhưng mãi đến năm 2018 các bên mới tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc chậm trễ này khiến công việc cấp giấy chứng nhận gặp khó khăn vì vào thời điểm năm 2018 buộc doanh nghiệp phải xây dựng nhà xong mới được chuyển nhượng nhà.

Đăng ký Đất đai TPHCM đề nghị Phòng Quản lý đất cho ý kiến việc chuyển “ký kết hợp đồng” giữa chủ đầu tư và các đối tác là chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay chuyển nhượng một phần dự án. Hầu hết các nền đất sau khi nhận chuyển nhượng, các doanh nghiệp đã chuyển nhượng lại cho bên thứ ba và nhiều người đã xây nhà để ở nhưng đến nay vẫn bị “treo” sổ hồng.

Ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM cho rằng, vì Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP. Thủ Đức là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên việc hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài cần phải xem lại các văn bản liên quan. Hơn nữa mục tiêu của dự án là tái định cư thì phải xem việc thực hiện như thế nào… Tất cả những vấn đề nói trên phải xem xét thấu đáo trước khi cấp sổ hồng cho người mua.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các tồn đọng pháp lý để có thể cấp sổ hồng cho người mua nhà trong thời gian sớm nhất.