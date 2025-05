TPHCM: Có nơi mưa rất to, đề phòng thời tiết cực đoan

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo TPHCM và khu vực Nam bộ bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ rệt với mưa tăng mạnh, nắng nóng giảm dần. Trong tuần giữa tháng 5, sự chi phối của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam khiến thời tiết khu vực có nhiều mưa, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam; đồng thời, rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc. Từ giữa đến cuối tuần, rãnh áp thấp sẽ dịch xuống khoảng 18-20 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, chi phối thời tiết toàn khu vực.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ đang nâng dần trục lên phía Bắc và duy trì cường độ ổn định trong suốt 10 ngày tới.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên dự báo thời tiết TPHCM trong tuần như sau:

Từ ngày 11 đến 13/5: Mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34°C, thấp nhất từ 24-25°C. Thời tiết dịu mát hơn so với tuần trước.

Ngày 14-15/5: Mưa giảm so với đầu tuần nhưng vẫn còn rải rác mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dù mưa giảm nhưng thời tiết vẫn chưa quá oi bức. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 33-34°C, thấp nhất 24-26°C.

Từ ngày 16 đến 18/5: Mưa giảm, chỉ còn vài nơi có mưa rào và dông. Nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35°C, có nơi trên 35°C; thấp nhất từ 25-27°C. Trời oi bức, cần đề phòng các ảnh hưởng sức khỏe.

Từ ngày 19 đến 20/5: Mưa tăng trở lại cả về diện rộng lẫn lượng mưa.

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, sét, gió giật mạnh và mưa đá, có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập sâu ở một số tuyến đường tại khu vực trung tâm TPHCM.

Nhiệt độ trung bình trong tuần ở TPHCM dao động từ 28,5 - 30°C, xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 - 27°C, cao nhất từ 32 - 35°C. Tổng lượng mưa tuần phổ biến từ 70 - 120mm, xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên vùng biển TPHCM, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam phổ biến ở mức cấp 4-5, biển động nhẹ. Riêng trong các ngày 16-18/5, gió chuyển sang hướng Đông Bắc đến Đông Nam, cường độ nhẹ hơn (cấp 3-4). Trong cơn dông, vẫn cần cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 5, mưa tại TPHCM tăng so với tuần trước; mưa hầu hết vẫn ở diện vài nơi đến rải rác nhưng mưa vừa mưa to thì tăng, lượng mưa trên 50mm trong một trận mưa xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào sáng sớm ngày 10, TPHCM và vùng lân cận đã có 1 trận mưa đặc biệt lớn, vùng có lượng mưa trên 100mm khá rộng và lượng mưa lớn nhất lên tới trên 200mm. Tổng lượng mưa 10 ngày đầu tháng 5 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm )(TBNN) đáng kể, một vài nơi xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa lớn nhất 24 giờ đạt 230.4mm tại Củ Chi ngày 10/5. Trong 10 ngày đầu tháng 5, dông, lốc, sét xuất hiện nhiều nhưng không ghi nhận được thiệt hại gì đáng kể. Mưa lớn sáng sớm ngày 10 gây ngập sâu nhiều tuyến đường trong thành phố.