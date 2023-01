TPHCM: Chống ùn tắc trong, ngoài sân bay

TP - Theo dự báo của ngành hàng không, thời gian cao điểm đi lại của người dân trong dịp cận Tết Quý Mão 2023 sẽ rơi vào ngày 20/1 (29 tháng Chạp). Số lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất có thể đạt gần 123.000 người.

Theo ghi nhận của PV sáng 18/1 (27 tháng Chạp), tuy lượng khách tăng hơn nhiều so với những ngày trước nhưng khu vực bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Khu vực check-in của các hãng hàng không và các cửa soi chiếu, kiểm tra an ninh trong các khung giờ cao điểm luôn có rất đông hành khách đến làm thủ tục song đều vận hành thông suốt và không xảy ra ùn ứ kéo dài như cao điểm hè năm 2022.

Để không xảy ra tình trạng thiếu xe đưa đón hành khách dẫn đến ùn ứ bên trong sân bay, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT)Tân Sơn Nhất đã yêu cầu trong giai đoạn cao điểm đi lại, các đơn vị vận tải phải tăng số lượt xe vận chuyển lên hơn 20% so với bình thường (tổng cộng khoảng 13.000-14.000 xe /ngày). Trong đó, taxi là 6.000 lượt, xe hợp đồng khoảng 2.000 lượt và xe công nghệ là khoảng 6.000 lượt.

Bên cạnh đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã đưa vào khai thác bãi đỗ tạm taxi (bãi đệm) có diện tích 3.541m2 ở vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga Quốc tế và cho phép các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại sân bay được sử dụng miễn phí bãi đệm này để điều tiết xe, kịp thời đón khách, tránh tình trạng khách chờ đợi lâu trong sân bay dẫn đến ùn tắc. Ước tính bãi đệm này có sức chứa khoảng 100 xe taxi và ô tô con.

“PC08 chủ động phối hợp với sân bay Tân Sơn Nhất để nắm bắt số lượng chuyến bay, hành khách để kịp thời có phương án điều tiết giao thông”. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Đường sắt - Đường bộ Công an TPHCM

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết Cảng đã nâng tổng số slot (chuyến bay đi và đến) trong một giờ lên 46 chuyến ở khung thời gian cao điểm từ 7 - 8 giờ 55. Các khung giờ khác có khoảng 44 chuyến/ giờ.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM dự báo trong ngày cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng 50% so với Tết năm 2022. Những ngày cao điểm, sân bay này có thể đón 120.000 hành khách.

“Sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Thanh tra Giao thông, CSGT để điều tiết giao thông. Đồng thời, tăng cường taxi, xe hợp đồng, xe buýt phục vụ hành khách cũng như phương án xả trạm thu phí khi cần thiết”- ông Đỗ Ngọc Hải thông tin.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, PC08 đã triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. PC08 đã chủ động phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nắm bắt sản lượng, nhu cầu, chủ động về chỉ huy điều khiển giao thông và tuần tra kiểm soát trong khu vực. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã lập nhóm phản ứng nhanh thông qua ứng dụng Viber để tương tác giữa các lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT TPHCM, Công an các quận Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận… Thông qua hệ thống camera giám sát, khi có sự cố, lực lượng chức năng sẽ chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế thấp nhất ùn tắc, kẹt xe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ ngày 23 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón gần 870 chuyến bay đi và đến với khoảng 120.000 hành khách, đông nhất từ đợt đầu cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay. Riêng ngày 24 tháng Chạp (15/1), có 877 chuyến bay quốc tế và quốc nội đi/đến sân bay này. Trong đó, khách quốc nội đạt hơn 87.400 khách.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TPHCM cho biết, theo dự báo ban đầu, cao điểm phục vụ Tết năm nay là ngày 28 Tết, các bến xe khách phục vụ khoảng 80.000 lượt hành khách. Tại các bến xe liên tỉnh, lượng hành khách về quê những ngày qua tuy có tăng nhưng không đạt như giai đoạn trước dịch (năm 2019). Riêng tại ga đường sắt, hành khách năm nay tăng không đáng kể và thấp hơn so với dự báo. “Nhiều khả năng nhu cầu đi lại của người dân ở các bến xe năm nay tăng không nhiều và áp lực lớn nhất là đường hàng không với điểm nóng là khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất”, ông Hải nói.