Nhiều giải pháp chống ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất cao điểm Tết

TPO - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vừa công bố phương án khai thác phục vụ cao điểm Tết dương lịch 2023 và Tết nguyên đán Quý Mão.

Theo dự kiến, giai đoạn Tết dương lịch 2023, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt khoảng 115.000 hành khách trên tổng số 720 chuyến bay.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, dự kiến trung bình khoảng 820 chuyến bay đi và đến trong một ngày. Lượng khách đi và đến trung bình ngày khoảng 130.000 khách, trong đó nội địa là 90.000 khách, quốc tế là 40.000 khách.

Đặc biệt, trước Tết nguyên đán, khách qua sân bay dự báo đông nhất ngày 20/1 (29 tháng Chạp), với gần 123.000 khách, sau Tết hôm 29/1 (mùng 9 tháng Giêng) lượng khách lên đến hơn 144.000 khách.

Dự báo trong cả dịp Tết Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, tiêu chuẩn năng lực hàng khách thông qua Cảng là 28 triệu khách/năm. Năm 2019, tổng sản lượng hành khách qua Cảng đã đạt hơn 41 triệu người, vượt công suất thiết kế 46%. Năm 2022, tổng sản lượng hành khách qua Cảng đạt 34 triệu người/năm, vượt công suất thiết kế 21%. Tỉ lệ tăng so với năm 2019 không nhiều do ảnh hưởng của lượng khách quốc tế giảm do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm Tết 2023 sắp tới, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác để cải thiện tình hình, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, Cảng đã triển khai 80 vị trí đỗ tàu bay khai thác thương mại, 2 vị trí phục vụ công tác khẩn nguy. Trong thời gian phục vụ cao điểm, Cảng vẫn duy trì sử dụng các cửa 15 và 26 để tăng diện tích cho hành khách ngồi chờ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện việc điều phối luồng tuyến sảnh A, sảnh B; phân luồng hành khách tại ga đến quốc nội…

Bên cạnh đó, Cảng cũng đã đề nghị các đơn vị vận tải tăng 20% số lượt vận chuyển so với hiện nay, dự kiến khoảng 14.000 lượt/ngày để hạn chế tình trạng khách phải chen chúc đón xe.

Ngoài ra, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng thử nghiệm phương án lưu thông của xe Cobus đón trả khách trên đường công vụ A2, đoạn tiếp giáp nhà ga quốc nội để giảm thiểu ùn tắc. Từ ngày 23/11, nhiều vị trí đỗ và đường công vụ A10 đã được đưa vào khai thác để giảm áp lực luồng tuyến cho các hoạt động đón trả khách, vận chuyển hành lý.