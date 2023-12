TPHCM 24/7: 'Truy vết' lý lịch khoa học và những nơi tiến sĩ giả từng dạy học; Hoa khôi đi đánh ghen hộ bạn là ai?

TPO - Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của HĐND TPHCM đối với 31 cán bộ chủ chốt; Chân tướng sư giả tự xưng 'Đại đức Thích Tâm Phúc' vừa bị bắt; Bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm; Hoa khôi đi đánh ghen giùm bạn; Người đàn ông nghi 'ngáo đá' phóng hỏa đốt nhà dân,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của HĐND TPHCM đối với 31 cán bộ chủ chốt

Chiều 7/12, các đại biểu HĐND đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa được công bố tại cuối ngày làm việc thứ hai của kỳ họp.

Theo đó, 2 cán bộ có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất trong 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này là Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Văn Nam cùng được 73/81 phiếu. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi có số phiếu tín nhiệm cao là 69. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai nhận 13 phiếu tín nhiệm thấp, là cán bộ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

Vụ cô gái bị túm tóc, tạt tai tới tấp ở TPHCM: Hoa khôi đi đánh ghen giùm bạn

Ngày 7/12, Công an phường 25 đã chuyển hồ sơ vụ cô gái bị đánh tới tấp trong chung cư lên Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, 9h ngày 19/11, bà V.T.L (64 tuổi) gọi điện cho chị N.T.T.H (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ quận 7) nói về việc con trai ruột của bà là anh N.H.A (26 tuổi, người yêu của H) có đưa 2 phụ nữ lạ mặt về ngủ qua đêm tại căn hộ ở tầng 17 của chung cư trên.

Hay tin, chị H ghen tuông nhưng do đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho hai người bạn là P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến để xem tình hình, “giải quyết” dùm.

Hơn 10h cùng ngày, Q và T đến chung cư thì được bà L đưa lên tầng 17 gặp, nói chuyện với 2 người phụ nữ lạ mặt là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8) và T.T.H.T (31 tuổi, bạn của M). Sau đó, Q và T xuống sảnh chung cư ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau, chị M cùng bạn xuống sảnh chung cư thì bị T và Q lao vào túm tóc, dùng tay, chân đánh đập.

Đáng chú ý, Q. là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Chân tướng sư giả tự xưng 'Đại đức Thích Tâm Phúc' vừa bị bắt

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giam ông Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định, ông Phúc không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng có quen biết, nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác.

Thời gian qua, ông Phúc được mạng xã hội biết đến với cái tên “Thầy Thích Tâm Phúc” trong hình dáng trọc đầu, mặc y phục của nhà chùa, thường xuất hiện trong các clip ăn thịt chó, ăn đồ mặn. Hình ảnh của ông Phúc gây nhiều ý kiến trái chiều vì không hợp với người tu hành.

Bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) và ông Chu Đình Hiệp (phó Giám đốc) để điều tra về các sai phạm xảy ra ở đây.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, từ tháng 10/2022 đến đầu tháng 6/2023, cơ quan điều tra các cấp đã tiến hành khám xét, khởi tố, bắt giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau.

Người đàn ông nghi 'ngáo đá' phóng hỏa đốt nhà dân

Chiều 8/12, lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm trong chung cư Ấn Quang trên đường Bà Hạt (phường 9, quận 10, TPHCM), để tìm cách khống chế một người đàn ông nghi "ngáo đá". Trước đó, đối tượng này đã đốt một căn nhà trên địa bàn.

Khoảng 15h20 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận căn hộ nơi người đàn ông cố thủ, và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, đưa về trụ sở nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

'Truy vết' lý lịch khoa học và những nơi tiến sĩ giả từng dạy học

Ông Nguyễn Trường Hải đã dùng bằng thạc sĩ, tiến sĩ được cho là giả của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TPHCM để nộp hồ sơ làm giảng viên thỉnh giảng ở nhiều trường đại học và cao đẳng. Trong đó, có nơi ông này suýt được bổ nhiệm làm trưởng khoa.

Người này từng đứng lớp và tham gia giảng dạy tại hàng loạt trường, gồm: Trường Đại học Nha Trang, Trường đại học Giao thông vận tải TPHCM, Trường cao đẳng Công Thương Việt Nam,.... Theo nguồn tin của PV, Công an TPHCM đã vào cuộc làm việc với một số trường để tiếp nhận thông tin về việc ông Nguyễn Trường Hải dùng bằng giả để tham gia giảng dạy tại nhiều nơi.

Cầu gần 700 tỷ đồng ở TPHCM 'đắp chiếu' hơn 5 năm

Cầu Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) được khởi công vào đầu năm 2018 với vốn đầu tư ban đầu là 312 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, cây cầu này đã xong 70% khối lượng nhưng do chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng nên phải ngưng thi công đến nay và bị đội vốn lên 668 tỷ đồng.

CSGT đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm làm nóng hội trường kỳ họp HĐND TPHCM

Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khoá X, các đại biểu tiếp tục nêu nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm.

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TPHCM nhận định việc CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn thời gian gần đây không gây ùn tắc giao thông, xáo trộn trật tự xã hội.

“Có một số ý kiến băn khoăn, trăn trở về việc kiểm tra nồng độ cồn. Tôi giải thích thêm, tất cả việc kiểm tra nồng độ cồn không sử dụng chung đầu thổi mà đều có đầu thổi riêng. Chúng tôi kiểm tra có quy trình, không gây ùn tắc giao thông, xáo trộn về trật tự xã hội”, thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.