Toyota hé lộ 2 mẫu xe điện nổi bật tại Trung Quốc

TPO - Dự kiến, những bản xe điện concept này sẽ được Toyota trình làng vào năm 2024.

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải ở Trung Quốc, nhà sản xuất Nhật Bản đã giới thiệu hai mẫu xe concept thuần điện sẽ ra mắt vào năm 2024 bao gồm bZ Sport Crossover Concept và bZ FlexSpace Concept.

Đây là những mẫu xe đầu tiên trong tổng số 10 mẫu EV nằm trong kế hoạch sản xuất vào năm 2026 dưới sự lãnh đạo của tân Giám đốc điều hành Koji Sato.

Sau màn chào thị trường xe điện gặp nhiều rủi ro của Toyota bZ4X, những mẫu EV thế hệ mới này được kì vọng sẽ tạo ra sức hút, thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch điện khí hóa của nhà sản xuất ô tô trong tương lai.

Đầu tiên, mẫu concept bZ Sport Crossover là một chiếc hatchback được nâng cấp nhẹ. Về cơ bản, Toyota định hướng đây sẽ là một mẫu xe thân thiện với môi trường và mang lại trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng. Hãng xe cũng xác định chiếc crossover này sẽ dành cho các khách hàng thuộc thế hệ trẻ (Gen Z).

Trong khi đó, mẫu SUV bZ FlexSpace Concept tập trung vào tính thực dụng. Mục đích của hãng khi chế tạo chiếc xe nhằm "tạo ra một không gian mà các gia đình có thể sử dụng một cách an toàn, thoải mái và tự do với sự an tâm".

Chiến lược điện khí hóa của Toyota đang dần được đổi mới với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Bên cạnh đó, hãng vẫn quan tâm đến các lựa chọn thay thế cho xe điện. Nhà sản xuất ô tô gần đây đã hợp tác với Exxon để thử nghiệm nhiên liệu có hàm lượng carbon thấp, ngăn chặn nguy cơ biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính.