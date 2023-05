Tổng thống Nga Putin kỳ vọng về một thế giới đa cực công bằng

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva và các đối tác quốc tế sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới đa cực công bằng.

Phát biểu trực tuyến tại Kỳ họp quốc tế lần thứ 11 của các đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh ngày 24/5, Tổng thống Putin cho biết Mátxcơva sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia có quan tâm để giải quyết các mối đe dọa và thách thức chung.

“Tôi tin tưởng rằng cùng nhau, chúng ta sẽ có thể hình thành một thế giới đa cực công bằng hơn, và rằng hệ tư tưởng về sự độc quyền, cũng như hệ thống tân thực dân chắc chắn sẽ trở thành dĩ vãng”, ông Putin nói.

Ông Putin cho biết Nga có các đối tác ở nhiều khu vực, châu lục khác nhau và chính quyền nước này “đánh giá cao” những mối quan hệ đó.

“Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ bền vững, thân thiện, thực sự tin cậy với các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Chúng tôi sẽ củng cố chúng bằng mọi cách có thể”, ông Putin nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm duy trì vai trò thống trị bao gồm “xây dựng tiềm lực quân sự, can thiệp công việc nội bộ của các nước khác, cũng như nỗ lực giành lợi thế đơn phương từ khủng hoảng năng lượng và lương thực do một số quốc gia phương Tây gây ra.”

Ông Putin lưu ý rằng hậu quả của những hành động đó là mức độ bất ổn đang gia tăng trên trường quốc tế. “Ở các khu vực khác nhau, những điểm nóng trước đây đang tiếp tục lan rộng và xuất hiện những điểm nóng mới. Người dân ở nhiều quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của các cuộc đảo chính, được tổ chức từ bên ngoài”.

Tuy nhiên, tổng thống nhấn mạnh rằng Nga tự tin có một giải pháp thay thế cho chính sách “đe doạ và trừng phạt bất hợp pháp” của phương Tây.

Các nước cần cùng nhau hướng tới “củng cố sự ổn định trên thế giới, xây dựng nhất quán hệ thống an ninh thống nhất không thể chia cắt, giải quyết các nhiệm vụ lớn đảm bảo phát triển kinh tế, công nghệ và xã hội”, ông Putin nhấn mạnh.

Kỳ họp quốc tế lần thứ 11 của các đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh, do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, đang diễn ra tại Vùng Mátxcơva từ thứ Ba đến thứ Năm. Sự kiện quy tụ các phái đoàn từ hơn 100 quốc gia, trong đó những người tham gia sẽ thảo luận về tình hình quốc tế và những thách thức an ninh cấp bách nhất mà thế giới phải đối mặt hiện nay.

Minh Hạnh