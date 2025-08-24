Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình

report Quy mô buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

Dự kiến 20h hôm nay diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tương tự buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình hôm 21-8, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc; khối đi bộ, khí tài thuộc các quân, binh chủng của Quân đội, Công an; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia…; các khối diễu hành đại diện công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện tổng cộng có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

Theo kế hoạch, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.