Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT động viên các đơn vị ảnh hưởng thiên tai ở Khánh Hòa

Khánh Hòa đang chịu mưa lớn gây lũ lụt diện rộng, nhiều khu vực bị ngập sâu và giao thông chia cắt. Nước dâng nhanh cuốn trôi nhiều tuyến đường, nhiều nhà cửa, công trình bị ngập, dòng chảy xiết khiến khu vực chìm sâu trong nước.

Từ ngày 21–23/11/2025, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động của các đơn vị thuộc Đội Truyền tải điện Khánh Hòa, Đội Sửa chữa, thí nghiệm 3 (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt thiên tai vừa qua.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn chủ trì buổi thăm hỏi. Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Công Thắng – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, cùng đại diện các ban chuyên môn của EVNNPT.

Lãnh đạo EVNNPT thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động thuộc PTC3 tại Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài kèm lũ quét đã gây thiệt hại về tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nhiều gia đình CBCNV Đội Truyền tải điện Khánh Hòa. Nhiều khu vực địa bàn quản lý bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt, khiến việc tiếp cận các vị trí đường dây, trạm biến áp trở nên vô cùng khó khăn.

Không ít cán bộ, công nhân viên vừa lo di dời, bảo vệ tài sản gia đình trước thiên tai, vừa phải gác lại việc riêng để quay trở lại đơn vị ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhiều người lao động đã nhiều ngày liền túc trực tại trạm để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn giữa thời điểm mưa bão phức tạp.

Nắm bắt tình hình thực tế và chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại một số vị trí đường dây và trạm biến áp bị ảnh hưởng. Đoàn đã lắng nghe báo cáo từ các đơn vị, thăm hỏi từng trường hợp gia đình cán bộ, công nhân viên chịu thiệt hại nặng nề và động viên người lao động đang ngày đêm ứng trực, nỗ lực giữ vững an toàn lưới điện trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên các đơn vị tại Đội Truyền tải điện Khánh Hòa

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn biểu dương tinh thần chủ động ứng phó, tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực vượt khó của tập thể Đội Truyền tải điện Khánh Hòa. Lãnh đạo EVNNPT đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, luôn sẵn sàng lực lượng xung kích, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo EVNNPT đề nghị chuyên môn phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp, tổ chức hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các gia đình cán bộ công nhân viên bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, ngập lụt. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra sớm bằng việc sử dụng thiết bị bay để kịp thời phát hiện sạt lở đất, ảnh hưởng đến đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà lực lượng ứng trực tại Trạm biến áp 220kV Cam Ranh

Khi đi kiểm tra tuyến, trạm biến áp, xử lý sự cố, khôi phục cấp điện phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định hiện hành.

Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã trao các phần quà hỗ trợ khẩn cấp cho cán bộ, công nhân viên bị thiệt hại nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống. Tổng giám đốc nhấn mạnh: “EVNNPT luôn coi người lao động là trung tâm. Tổng công ty sẽ tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng các anh chị em, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất”.

Thay mặt đơn vị, lãnh đạo Đội Truyền tải điện Khánh Hòa bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo EVNNPT và PTC3. Sự hiện diện của lãnh đạo Tổng công ty ngay trong vùng ảnh hưởng thiên tai đã mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn, giúp cán bộ, công nhân viên thêm vững tin vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ truyền tải điện quốc gia.

Chuyến công tác là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của EVNNPT đối với người lao động. Đồng thời, hoạt động này cũng khẳng định quyết tâm của Tổng công ty trong việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.