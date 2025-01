Tổng Bí thư giao nhiệm vụ 'phi nước đại' cho bộ đội biên phòng

TPO - Chiều 22/1, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm tới thăm, làm việc và chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương nỗ lực cống hiến của những người lính quân hàm xanh trên các mặt công tác và tin tưởng, trong năm 2025, lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giành nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo về tình hình, kết quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm hỏi, trò chuyện thân mật và động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng vũ trang tại các điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành; đồn biên phòng và tàu biên phòng...

Phát biểu động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng, ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương biên giới và đặc biệt là sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc anh em, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2024, trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới BĐBP đã xác định, Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc đặt ra đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng những thách thức, gian khó, hiểm nguy mà lực lượng BĐBP đã và đang nỗ lực vượt qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bước sang năm 2025, để tạo tiền đề cho giai đoạn “cất cánh” của dân tộc, BĐBP cũng rất cần “phi nước đại” để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch của năm công tác 2025.

Tổng Bí thư yêu cầu BĐBP tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp.

BĐPB phải thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu, cùng các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống… kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tổng Bí thư yêu cầu BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu trong dịp Tết; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết, tổ chức cho bộ đội đón Xuân, vui Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới, biển, đảo.