Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc

Tối 20/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IX - năm 2024 và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025).

Thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, buổi lễ là sự kiện đặc biệt ý nghĩa để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo Tổng Bí thư, năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi – một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu, giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” ra đời và phát triển nhằm ghi nhận và tôn vinh vai trò, đóng góp to lớn đó của báo chí cách mạng. Qua 9 lần tổ chức, giải ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng.

Trong một số kết quả nổi bật, theo Tổng Bí thư, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về Kỷ nguyên mới, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của đất nước...

"Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy không chỉ là thành quả lao động sáng tạo mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả, các cơ quan, đơn vị xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung khảo và trao giải “Búa liềm vàng” lần thứ IX. Theo Tổng Bí thư, đây là các tập thể tiêu biểu nhất, các tác phẩm xuất sắc nhất, kết tinh quá trình lao động sáng tạo tâm huyết, tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm báo với đất nước, với dân tộc và với Ðảng ta.

Báo chí phải vươn mình

Nhấn mạnh, thành tựu của đất nước trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là vĩ đại; kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc, đồng thời; kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, Tổng Bí thư nêu, báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng.

Tổng Bí thư thông tin, năm 2025 là năm then chốt để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. 2025 cũng là năm kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025 là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư lưu ý, báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo chí phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, vấn đề lớn của Đảng và đất nước để tập trung tuyên truyền toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Tổng Bí thư, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh phòng,chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng…

Đặc biệt, báo chí cần tập trung tuyên truyền phục vụ xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Đây là vấn đề khó, thậm chí rất khó, nhưng cũng là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước.

Bên cạnh đó, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất tư tưởng và hành động; phải phản ánh hào khí và sức vươn lên của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc muôn người như một cùng hướng đích quyết tâm đạt được mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, chia sẻ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng -'Búa liềm vàng' tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, cải tiến công tác tổ chức, chỉ đạo hiệu quả, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí nước nhà; nâng cao hơn nữa chất lượng giải để ngày càng có nhiều tác phẩm xứng tầm với thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới và tâm thế của dân tộc khi bước vào kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nói.

Năm 2024, có 2.544 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng , tăng 328 tác phẩm (14,8%) so với năm 2023. Trong đó có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí. 137 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng chung khảo quyết định trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 10 giải Chuyên đề, 40 giải Khuyến khích. Loạt bài "Chỉ bàn làm không bàn lùi" của báo Tiền Phong đoạt giải Khuyến khích.