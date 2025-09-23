Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tối ưu diện tích sử dụng cho căn hộ 64m2 bằng hệ cửa giấu kín

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quá trình cải tạo giúp phá vỡ cảm giác ngăn cách, giải phóng hoàn toàn không gian cũ để mở ra những kết nối sống mới mẻ, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ.

Dự án gây ấn tượng khi đưa không gian nhỏ trở nên rộng rãi và mềm mại hơn bằng thiết kế thông minh và đưa những đường cong vào kiến trúc.

fb-img-1758443873114.jpg
fb-img-1758443876723.jpg
fb-img-1758443879623.jpg

KTS đã mở rộng công năng cho căn hộ với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung, kết hợp cùng khu vực học tập, làm việc đa năng với hệ cửa giấu tinh tế trong tường.

fb-img-1758443882677.jpg
fb-img-1758443928717.jpg
fb-img-1758443892166.jpg
fb-img-1758443887778.jpg

Với tông trung tính sáng pha kèm với gỗ tự nhiên, KTS muốn thổi vào không gian cảm giác chữa lành, bình tĩnh và ấm áp để mỗi khi gia chủ quay trở về ngôi nhà, cảm giác giống như được ngôi nhà vỗ về, lắng nghe và thấu hiểu.

fb-img-1758443895373.jpg
fb-img-1758443898070.jpg
fb-img-1758443905268.jpg
fb-img-1758443910979.jpg
fb-img-1758443913301.jpg
fb-img-1758443920465.jpg

Để không gian là sự hòa hợp tự nhiên giữa cái đẹp và nhu cầu sống thật, để mọi khoảnh khắc nơi đây đều có giá trị, từng chi tiết đều được hoàn thiện cân nhắc và cẩn trọng.

Thúy Hiền
HQN Architects
#căn hộ 64m2 #hệ cửa giấu kín #cải tạo nội thất #thiết kế tối giản #không gian sống hiện đại #giải pháp tối ưu diện tích #kết nối không gian

Cùng chuyên mục