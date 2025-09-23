Tối ưu diện tích sử dụng cho căn hộ 64m2 bằng hệ cửa giấu kín

TPO - Quá trình cải tạo giúp phá vỡ cảm giác ngăn cách, giải phóng hoàn toàn không gian cũ để mở ra những kết nối sống mới mẻ, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ.

Dự án gây ấn tượng khi đưa không gian nhỏ trở nên rộng rãi và mềm mại hơn bằng thiết kế thông minh và đưa những đường cong vào kiến trúc.

KTS đã mở rộng công năng cho căn hộ với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung, kết hợp cùng khu vực học tập, làm việc đa năng với hệ cửa giấu tinh tế trong tường.

Với tông trung tính sáng pha kèm với gỗ tự nhiên, KTS muốn thổi vào không gian cảm giác chữa lành, bình tĩnh và ấm áp để mỗi khi gia chủ quay trở về ngôi nhà, cảm giác giống như được ngôi nhà vỗ về, lắng nghe và thấu hiểu.

Để không gian là sự hòa hợp tự nhiên giữa cái đẹp và nhu cầu sống thật, để mọi khoảnh khắc nơi đây đều có giá trị, từng chi tiết đều được hoàn thiện cân nhắc và cẩn trọng.