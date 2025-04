Tối nay (28/4), TPHCM tổng duyệt trình diễn 10.500 drone

TPO - TPHCM sẽ tiến hành bay tổng duyệt từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 28/4 và tổ chức bay chính thức từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 1/5.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái trong chương trình Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác”.

Trước đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về việc đề xuất phương án tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái trong chương trình lễ hội, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu điều chỉnh kế hoạch tổ chức bay 10.500 thiết bị bay không người lái (drone), so với kế hoạch trước đó.

Theo đó, thành phố sẽ tiến hành bay tổng duyệt từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 28/4 và tổ chức bay chính thức từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 1/5.

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định; nếu không đảm bảo, Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo.

Tại buổi khai mạc chuỗi lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: “Sắc màu thành phố Bác” không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc. Đây là dịp để nhân dân thành phố và cả nước cùng nhau tôn vinh những giá trị của độc lập – tự do, tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua lễ hội này, TPHCM khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, điểm đến văn hóa, du lịch và nghệ thuật hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á; lan tỏa giá trị nhân văn, truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn xa của toàn dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), TPHCM tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tri ân các thế hệ tiền bối đã cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trình diễn công nghệ chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác”, được khai mạc tối 19/4 vừa qua. Chuỗi hoạt động diễn ra từ 19h30 đến 21h30 các ngày 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4 với nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm: trước trụ sở HĐND - UBND TPHCM, khu vực đi bộ các tuyến đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi, đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.