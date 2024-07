Tôi đi đã nhé!

Phải xứng đáng là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trưa muộn, trong căn phòng nhỏ của mình ở trụ sở xã, ông Dương Công Nhân lặng lẽ lần dở từng bức ảnh ghi lại chuyến thăm xã Lộc Thủy cách đây gần 10 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghe tiếng gõ cửa, ngước lên chào khách, mắt ông Nhân ngấn lệ. Ông nói, đã rất bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Trong đau thương, bao hình ảnh thân thương của Tổng Bí thư cứ thế ùa về. Ông Nhân vẫn nhớ như in từng cử chỉ, lời nói, mái đầu bạc trắng ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Lộc Thủy.

Ông Nhân kể, hôm đó là buổi chiều 5/2/2015, trời mưa lất phất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống xe ô tô trong tiếng vỗ tay vui mừng của người dân đứng ken đặc hai bên đường. Sau khi ân cần thăm hỏi mọi người, Tổng Bí thư vào hội trường nghe lãnh đạo xã báo cáo về tình hình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ của xã nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư vui mừng, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Lộc Thủy, chỉ sau 4 năm đã hoàn thành chương trình XDNTM, là địa phương điển hình không chỉ của huyện Lệ Thủy mà cả tỉnh Quảng Bình.

“Tổng Bí thư nói, xã đã đạt nông thôn mới rồi, không được tự thỏa mãn mà phải làm sao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội, tạo môi trường yên bình để người dân chăm lo phát triển kinh tế; tiếp tục phát huy nội lực, đầu tư xây dựng để trở thành một xã nông thôn mới kiểu mẫu, xứng danh với quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...”, ông Nhân nhớ lại.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, được nghiêm túc đưa vào nghị quyết đại hội Đảng của xã sau đó mấy hôm. Từ đó đến nay, cán bộ đảng viên và nhân dân Lộc Thủy luôn ghi nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư, quyết tâm nỗ lực, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, được huyện Lệ Thủy chọn XDNTM nâng cao và sẽ về đích vào cuối năm nay.

“Xúc động nhất là khi tặng quà và chụp ảnh lưu niệm, Tổng Bí thư bắt tay từng người, vỗ vai hỏi han, động viên, khích lệ. Cử chỉ nhẹ nhàng của Tổng Bí thư như một người cha, người ông đối với con cháu, ân cần và ấm cúng”, ông Nhân tâm sự.

Lỡ hẹn với Lộc Thủy

Ông Võ Đại Hàm, người trông coi ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) rất tự hào khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra ông sau hơn 40 năm gặp lại. “Hôm đó, sau khi làm việc với lãnh đạo xã Lộc Thủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thắp hương cho 2 cụ thân sinh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mọi việc xong xuôi, Tổng Bí thư quay sang tôi bảo: “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu, sao thấy quen lắm!”. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ và xúc động, vì một người trăm công, nghìn việc như Tổng Bí thư mà vẫn nhớ một người như tôi, chỉ thi thoảng đánh bóng bàn với nhau trong khuôn viên của Tạp chí Cộng Sản. Tôi trả lời Tổng Bí thư: “Vâng, ngày Tổng Bí thư còn làm ở Tạp chí Cộng Sản, thi thoảng tôi có sang đó chơi bóng bàn và có vài trận chơi với nhau, nhưng không ngờ Tổng Bí thư vẫn nhớ” - ông Hàm tự hào kể.

“Lộc Thủy, ngày 5/2/2015. Đến thăm Nhà lưu niệm Cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tôi bồi hồi xúc động, thắp nén hương thơm tưởng nhớ Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Anh Văn, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng; Nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Cố Đại tướng in đậm trong lòng dân, là vị Tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong cuốn sổ lưu bút khi về thăm Ngôi nhà lưu niệm tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp