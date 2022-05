Tố giác người lập doanh nghiệp “ma”

TP - Ngày 27/5, đại diện Công ty Luật TNHH Hiệp Thành đến báo Tiền Phong cung cấp tài liệu liên quan việc ông Dương Thế Ðoàn ở thành phố Tam Ðiệp (Ninh Bình) có đơn trình báo và tố giác tội phạm đối với bà P.T.H.Y (SN 1981), ông N.H.L (SN 1986) sử dụng trái phép thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp nhằm nhập khẩu xe sang.

Tháng 1/2022, ông Dương Thế Đoàn có đơn tố giác về việc bà P.T.H.Y (SN 1981), ông N.H.L (SN 1986) sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập Cty TNHH Vận tải Bắc Sơn (318 đường Lê Lợi, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) và Cty TNHH Kinh doanh Đoàn Gia (243 Lý Nhân Tông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam). Bà Y dùng danh nghĩa 2 công ty này để nhận quà tặng từ công ty Moking Co.Ltd và Công ty DN AMERICAN TRADING LC gồm hai chiếc ô tô hạng sang: LEXUS LM 300H 4SEAT và TOYOTA SIENA PLATINUM HYHIRD. Theo đơn tố giác, qua các công ty này, bà Y đã làm thủ tục hải quan, ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, ký ủy nhiệm chi, tờ khai thuế và giả mạo chữ ký trong các hồ sơ thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp gửi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam nhằm trốn thuế trong hoạt động nhập khẩu ô tô theo dạng quà tặng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn cho biết, vì muốn đăng ký sim số đẹp nên ông đã cung cấp căn cước công dân, chữ ký cho ông N.H.L. Đến khi, ông Đoàn sử dụng căn cước công dân đi đăng ký doanh nghiệp mới phát hiện mình đã đứng tên 2 doanh nghiệp trên. Lo sợ phát sinh các tình huống pháp lý phức tạp, ông Đoàn làm đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam và ký hợp đồng với Công ty Luật TNHH Hiệp Thành để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin. Cơ quan công an cho rằng, bà Y đã sử dụng thông tin của ông Đoàn do ông L cung cấp để thành lập và điều hành hoạt động của 2 công ty và nhập khẩu 2 xe sang. Trong quá trình nhập khẩu ô tô, bà Y đã giả mạo chữ ký ông Đoàn. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng bà Y không vi phạm pháp luật hình sự mà chỉ vi phạm các quy định tại Luật Doanh nghiệp nên không khởi tố vụ án.

Trong đơn đề nghị gửi báo Tiền Phong ngày 27/5, Công ty Luật TNHH Hiệp Thành cho rằng, các hành vi của bà Y có dấu hiệu rõ ràng của các tội “trốn thuế”, tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” theo Bộ luật Hình sự và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án. Về dấu hiệu trốn thuế, công ty này cho rằng, dù bà Y nhập khẩu 2 ô tô trên có báo cáo thuế, các giấy tờ hợp đồng mua bán hàng hóa, ủy nhiệm chi, chứng từ ngân hàng… đầy đủ nhưng thực chất các giấy tờ, tài liệu này đều không hợp pháp.

Ngoài ra, khi nhận xe “biếu tặng”, doanh nghiệp phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và khi bán xe có giá thấp hơn thị trường thì cơ sở kinh doanh phải bị ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật Quản lý thuế. Đây là hai dấu hiệu trốn thuế nhưng chưa được làm rõ.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/5, ông Dương Thế Ðoàn (ở Ninh Bình) cho biết, ông tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý đầy đủ trách nhiệm đối với bà Y. Một cán bộ điều tra vụ việc này của Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi báo Tiền Phong đăng tải tuyến bài “Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng”, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xem xét và mở rộng kiểm tra tình trạng nhập khẩu xe qua đường biếu tặng.