Tình tin đồn của Brad Pitt mặc cúp ngực 'nóng mắt' đi sự kiện

TPO - Sydney Sweeney dự một sự kiện trao giải điện ảnh tại Pháp hồi cuối tuần qua với chiếc đầm đen cúp ngực gây "nóng mắt".

Ngôi sao Hollywood xuất hiện rạng ngời và nóng bỏng với chiếc đầm ren nhiều tầng lớp, cúp ngực tôn vòng một quá đà khiến người nhìn phải đỏ mặt.

Sydney Sweeney là một trong những khách mời tham dự và nhận được giải thưởng tại sự kiện.

Sydney Sweeney tuy chỉ cao 1m61 nhưng sở hữu sắc vóc cực nóng bỏng với số đo ba vòng "rực lửa" 91-63,5-91cm, cùng gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa nắng và đặc biệt là vòng 1 "phồn thực".

Người đẹp sinh năm 1997 luôn tận dụng những trang phục tôn tối đa lợi thế đường cong cơ thể và vòng một siêu gợi cảm của mình.

Sydney Sweeney đóng phim từ nhỏ và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám. Mới đây, cô xuất hiện trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Once Upon A Time... In Hollywood" (2019) từng thắng 2 giải Oscar 2020, bên cạnh những tên tuổi đình đám như Brad Pitt, Leonardo DiCarpio...

Chính vì tham gia "Once Upon A Time... In Hollywood" nên Sydney Sweeney từng vướng tin đồn hẹn hò tài tử hàng đầu Hollywood là Brad Pitt. Tuy nhiên, đại diện của Brad Pitt đã lên tiếng phủ nhận.

Ngoài ra, sao nữ 9x còn được biết đến với các phim 18+ như "The Handmaid's Tale", "The Voyeurs"... Tuy nhiên, người đẹp chia sẻ trên truyền thông cho biết cô mong muốn được công nhận về thực lực diễn xuất chứ không phải nổi tiếng chỉ vì đóng cảnh 18+.



Trân Trân