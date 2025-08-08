Tinh hoa 10 năm kinh nghiệm, SIAM Thailand tái định vị chuẩn thẩm mỹ với giải pháp 'độ dáng' đa công nghệ

Trải qua gần 10 năm phát triển, Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thẩm mỹ body tại Việt Nam. Không dừng lại ở đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc đầu tư tiền tỷ, mà thương hiệu này đang từng bước thiết lập những chuẩn mực mới thông qua loạt giải pháp độ dáng tích hợp đa công nghệ.

Là người định hình chiến lược phát triển của thương hiệu SIAM Thailand, CEO Thái Hoàng Sơn – đồng thời là chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao – đã lựa chọn con đường khác biệt: lấy công nghệ làm trụ cột trong mọi hoạt động y khoa thẩm mỹ. Ngay từ năm 2015–2016, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tại các quốc gia đi đầu về thẩm mỹ như Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan... và bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên của thương hiệu SIAM Thailand.

Với niềm tin rằng công nghệ chính là chìa khóa mang lại kết quả thẩm mỹ tốt hàng đầu, anh đã quyết tâm xây dựng một mô hình bệnh viện nơi mọi quy trình đều được chuẩn hóa bằng kỹ thuật hiện đại, lấy hiệu quả và sự an toàn của khách hàng làm trung tâm. Đó cũng chính là khởi nguồn của Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand với sự kết tinh của gần 10 năm kinh nghiệm, nay tiếp tục tiên phong mang đến những giải pháp công nghệ tân tiến từ thế giới nhằm tái định hình chuẩn mực thẩm mỹ body tại Việt Nam.

Từ nền tảng đó, SIAM Thailand không ngừng đầu tư vào hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên môn cao. Đặc biệt, SIAM là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ hút mỡ bằng tia nước Body Jet tại Việt Nam – phương pháp bóc tách mô mỡ chính xác bằng tia nước, hạn chế xâm lấn, giúp rút ngắn thời gian hồi phục, mang đến kết quả làm đẹp hoàn thiện, an toàn và hiệu quả. Năm 2020, SIAM Thailand được Human Med AG (Đức) cấp chứng nhận là đơn vị thực hiện nhiều ca hút mỡ Body Jet nhất Đông Nam Á, với hơn 1.000 ca mỗi năm và cũng là đơn vị hàng đầu về thẩm mỹ body và hút cấy mỡ lúc bấy giờ.

Thailand không ngừng đầu tư bài bản vào hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại.

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2024 khi SIAM chính thức ra mắt bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư lên đến 500 tỷ đồng. Dự án không chỉ mở rộng quy mô mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của SIAM Thailand trong lĩnh vực thẩm mỹ body tại Việt Nam.

Năm 2025, SIAM Thailand tiếp tục nâng tầm trải nghiệm thẩm mỹ thông qua việc ra mắt 04 giải pháp độ dáng đa công nghệ mới nhất 2025: Giải pháp đa công nghệ Hút mỡ cấy mông Stemfat Plus, Giải pháp đa công nghệ Hút mỡ siết eo 720 độ MultiJet, Giải pháp đa công nghệ Treo sa trễ BRC và Giải pháp đa công nghệ Nâng ngực AuHybrid.

Các giải pháp này tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như Body Jet (Đức), RF, Plasma, hệ thống nội soi Karl Storz (Đức), dao mổ Covidien (Mỹ), máy chống thuyên tắc mạch VenaFlow Elite, thiết bị làm ấm đối lưu khí WarmAir (Mỹ), máy lọc mỡ Collector III và công nghệ chiết tách mỡ Elmi (Mỹ),...

Trong đó, giải pháp đa công nghệ Hút mỡ cấy mông StemFat Plus tích hợp hệ thống 08 công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, như: công nghệ hút mỡ tia nước Body Jet, máy chống thuyên tắc mạch VenaFlow Elite (Mỹ)), lọc mỡ Collector III (Đức),... giúp tinh lọc tế bào mỡ nano tốt nhất, máy chiết tách mỡ công nghệ cao Elmi (Mỹ),làm ấm đối lưu khí WarmAir (Mỹ,RF, Plasma... giúp tăng tỷ lệ mỡ sống lên đến 80%, mang lại dáng mông sau cấy đầy đặn, tự nhiên và cũng là một trong rất ít đơn vị thẩm mỹ dám cam kết bảo hành lên tới 10 năm.

Bên cạnh đó, giải pháp đa công nghệ Hút mỡ siết eo 720° MultiJet sử dụng 05 công nghệ: máy chống thuyên tắc mạch VenaFlow Elite, làm ấm đối lưu khí WarmAir giúp duy trì thân nhiệt ổn định cùng các công nghệ Body Jet, RF, Plasma giúp siết eo tự nhiên, không đau, rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng xuống đáng kể. Với hệ thống đa công nghệ được đầu tư bài bản cả về số lượng lẫn chất lượng thiết bị, phương pháp này mang lại hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt, an toàn và bền vững theo thời gian.

Bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand có mô hình giống những resort 5 sao cao cấp, nghỉ dưỡng.

Với thẩm mỹ vòng một, giải pháp đa công nghệ treo sa trễ BRC ứng dụng 05 công nghệ chủ chốt, với phương pháp điêu khắc đáy ngực 3D kết hợp cùng máy bodyjet và hệ thống thiết bị hiện đại như: máy nội soi Karl Storz (Đức), dao mổ Covidien (Mỹ), máy làm ấm đối lưu khí WarmAir (Mỹ), Plasma. Cùng tay nghề đội ngũ bác sĩ có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong thẩm mỹ body, giải pháp này giúp đường sẹo sau phẫu thuật được rút ngắn lên đến 5cm so với kỹ thuật thông thường, giảm xâm lấn, nhanh lành và dễ làm mờ sẹo. Vòng một sau nâng được tự nhiên, căng tròn, hạn chế tổn thương mô tuyến và phục hồi nhanh hơn.

Máy Warm Air được trang bị tại SIAM Thailand nhằm giữ ổn định thân nhiệt cho khách hàng trong suốt quá trình phẫu thuật.

Giải pháp đa công nghệ nâng ngực cấy vàng AuHybrid cũng đánh dấu sự đồng bộ giữa khoa học và thẩm mỹ với loạt hệ thống lên đến 08 công nghệ hiện đại như Plasma, Máy nội soi Kstor, Dao mổ điện Covidien, hút mỡ Body Jet, đầu lọc mỡ Nano, máy Collectors III, Máy li tâm Elmi, phễu không chạm,…

Với việc giới thiệu đồng bộ 04 giải pháp độ body đa công nghệ mới nhất, SIAM Thailand không chỉ củng cố vị thế là bệnh viện thẩm mỹ tiên phong độ dáng đa công nghệ, mà còn thể hiện rõ chiến lược phát triển dài hạn dựa trên nền tảng kỹ thuật và chuẩn y khoa. Mà SIAM Thailand đang từng bước góp phần định hình lại chuẩn mực thẩm mỹ body cao cấp tại Việt Nam – nơi yếu tố an toàn, hiệu quả và tính cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu.